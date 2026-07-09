Irã realiza sepultamento de Ali Khamenei após homenagens públicas pelo país

Corpo de ex-líder foi preservado para a cerimônia; adiamento do enterro se deu por motivos de segurança e logística

Fiéis participam do cortejo fúnebre do falecido líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, no Santuário do Imã Hussein, em Karbala, na madrugada de 9 de julho de 2026

O Irã realizou nesta quinta-feira (9) o sepultamento de seu ex-líder supremo, Ali Khamenei, no Santuário de Imam Reza, em Mashhad, encerrando uma série de cerimônias fúnebres que mobilizaram milhares de pessoas no Irã e no Iraque. Nos últimos dias, os corpos do aiatolá e de quatro familiares mortos no mesmo ataque foram levados em cortejos públicos, acompanhados por apoiadores.

Khamenei morreu em 28 de fevereiro, durante um ataque atribuído aos Estados Unidos e a Israel, no início do conflito entre os países. Embora a tradição islâmica estabeleça que o enterro ocorra pouco tempo após a morte, as autoridades iranianas adiaram a cerimônia por motivos de segurança e logística. Segundo o governo, os corpos foram preservados em conformidade com as normas religiosas até a realização do funeral.

Especialistas apontam que, diante da proibição do embalsamamento químico na tradição islâmica xiita, o método mais provável para a conservação do corpo foi a refrigeração em câmara frigorífica. A legislação religiosa do Irã permite esse tipo de procedimento em situações excepcionais, como no caso de líderes de grande relevância.

*Com informações da Fars e Al Jazeera