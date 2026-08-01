Israel ataca Gaza após o Hamas anunciar que irá se desarmar

Homem palestino descansa entre os escombros no local de um ataque israelense a uma casa na Cidade de Gaza, na quinta-feira (30)

Ataques israelenses intensos na noite desta sexta (31) e neste sábado, 1º, mataram pelo menos quatro pessoas no centro e no norte de Gaza e deixaram dezenas de outras feridas, segundo autoridades de saúde locais. Os ataques ocorreram depois que o Hamas confirmou ontem que irá se desarmar – um possível avanço para encerrar a guerra em Gaza, embora ainda persistam grandes obstáculos.

Israel não comentou oficialmente o acordo do Hamas, que faz parte de um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos anunciado em outubro passado. O acordo previa que o Hamas se desarmasse e transferisse o poder para uma administração palestina independente. Israel deveria retirar-se e uma Força Internacional de Estabilização seria mobilizada.

Em uma publicação na rede social X na sexta-feira, o parlamentar israelense de extrema-direita Itamar Ben-Gvir classificou o acordo como “inaceitável” e afirmou que as mortes em Gaza devem continuar. “Israel precisa vencer”, disse ele.

Os ataques realizados durante a noite em Gaza ocorreram após ordens de evacuação emitidas pelas forças militares de Israel. Um oficial militar israelense afirmou, sob condição de anonimato, que a operação tinha como alvo o Hamas.