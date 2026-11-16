O Japão afirmou nesta segunda-feira (16) que dois aviões russos violaram seu espaço aéreo e apresentou um protesto junto a Moscou.

As aeronaves entraram no espaço aéreo japonês perto de Okinoshima, pouco depois das 4h. As forças de autodefesa do país enviaram caças para alertá-las, informou o principal porta-voz do governo, Minoru Kihara.

“A violação do espaço aéreo nacional por aeronaves russas não apenas constitui uma violação grave da soberania do nosso país, mas também representa uma ameaça à nossa segurança e é totalmente inaceitável”, declarou Kihara.

“Apresentamos um protesto muito enérgico à Rússia pelos canais diplomáticos e exigimos firmemente a adoção de medidas para evitar que isso volte a acontecer”, acrescentou o porta-voz.

As relações entre Tóquio e Moscou se deterioraram nas últimas semanas, após a prisão de um jornalista japonês sob acusações de espionagem e o confisco dos ativos russos da empresa Japan Tobacco. Além disso, o Japão se uniu às sanções globais contra a Rússia pela guerra na Ucrânia.