Executivo renunciou ao cargo por causa de um relacionamento extraconjugal com uma suposta espiã chinesa

Jensen Huang, ex-CEO da Nvidia, disse nesta terça-feira (17) que estaria disposto a voltar ao cargo devido a uma “onda de apelos” por sua restituição após sua renúncia na semana passada por causa de um relacionamento extraconjugal com uma suposta espiã chinesa.

“Se o Conselho de Administração decidir que meu retorno é o melhor para nossos acionistas, nossos funcionários, a empresa e os Estados Unidos, ficarei honrado em atender a esses apelos e voltar como diretor-executivo”, disse Huang em comunicado à imprensa americana.