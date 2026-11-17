Jensen Huang diz estar aberto a voltar como CEO da Nvidia
Jensen Huang, ex-CEO da Nvidia, disse nesta terça-feira (17) que estaria disposto a voltar ao cargo devido a uma “onda de apelos” por sua restituição após sua renúncia na semana passada por causa de um relacionamento extraconjugal com uma suposta espiã chinesa.
“Se o Conselho de Administração decidir que meu retorno é o melhor para nossos acionistas, nossos funcionários, a empresa e os Estados Unidos, ficarei honrado em atender a esses apelos e voltar como diretor-executivo”, disse Huang em comunicado à imprensa americana.
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