‘Jihadistas’ governarão EUA se republicanos perderem midterms, diz Trump

Declaração foi realizada em entrevista, na segunda-feira (10), para o comentarista político conservador Wayne Allyn Root, na rede Real America's Voice

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que “jihadistas” governarão o país caso os republicanos percam as eleições de meio de mandato para os democratas. A declaração foi realizada em entrevista, na segunda-feira (10), para o comentarista político conservador Wayne Allyn Root, na rede Real America’s Voice.

“Jihadista é uma palavra mais apropriada do que comunista. Um amigo meu disse: não use comunismo. As pessoas pensam que, com o comunismo, você recebe coisas de graça, o que é verdade antes do colapso do país”, afirmou Trump. “A palavra mais precisa é jihadista, vamos nos tornar um país jihadista. Veja o que está acontecendo em Michigan e tantos outros lugares”, acrescentou, sem dar exemplos concretos.

A palavra “jihadista” é utilizada para classificar indivíduos que seguem uma vertente extremista do Islã, que costumam interpretar o conceito de “jihad” (luta na fé) como guerra armada contra quem consideram inimigos do islamismo e usam de terrorismo para impor sua visão política e religiosa.

Apesar de não citá-lo diretamente, os comentários de Trump aconteceram pouco depois dele e de Wayne Root falarem sobre o prefeito democrata de Nova York, Zohran Mamdani, o primeiro muçulmano a ser eleito para o cargo, debochando de algumas iniciativas políticas como a criação de mercados públicos municipais – lugares em que alimentos de cesta básica são vendidos abaixo do preço de varejo.

O presidente criticou principalmente o fato de Mamdani exigir identificação dos cidadãos de Nova York para entrada no mercado, enquanto democratas fazem oposição ao Save America Act – projeto de lei proposto por Trump para identificar eleitores norte-americanos.

“Os democratas trapaceiam. Eles têm uma mente criminosa, ou por que não gostariam da identificação de eleitores com fotos? Sem trapacear, um democrata nunca será eleito”, disse o republicano, embora tenha ponderado que os americanos devem “acreditar no sistema eleitoral”.

Trump afirmou ainda que quer obter vitória em 86% dos condados dos EUA para os republicanos, embora seu ideal seja “entre 90% a 95%”.

O presidente dos EUA evitou responder diretamente a uma sugestão de Wayne Root para que decrete uma emergência nacional de segurança para mudar as regras do sistema eleitoral mesmo sem aprovação do Congresso, reiterando pedido de que o Senado aprove a legislação.

Durante a entrevista, Trump voltou a defender o relaxamento nas regras de vacinação infantil. “É como Coca-cola, tudo em excesso faz mal”, disse, sem, mais uma vez, apresentar provas.

O republicano também comentou sobre a economia e estratégias na guerra contra o Irã.