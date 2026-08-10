Aeroporto destruído: veja vídeos do terremoto que matou 69 na Colômbia
Vídeos publicados nas redes sociais mostram os estragos do terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia nesta segunda-feira (10). Uma das gravações foi feita no aeroporto da cidade de Pereira, onde o tremor provocou correria intensa e desastre no local. Outras imagens registraram prédios danificados e estruturas que desabaram após o forte tremor.
O terremoto atingiu principalmente a região oeste do país e foi sentido em cidades como Pereira, Cali e Bogotá. Segundo informações divulgadas por autoridades locais, houve pelo menos 69 mortos, feridos e danos em edificações em diferentes pontos da Colômbia.
O epicentro do terremoto registrado por volta das 7h34 (hora local) ocorreu a cinco quilômetros a leste de San José del Palmar, em Chocó (oeste) e atingiu uma profundidade de 107 quilômetros, conforme informou o Serviço Geológico da Colômbia e dos Estados Unidos em um relatório preliminar. Não foi emitido um alerta de tsunami.
O vídeo acima mostra o aeroporto de Pereira completamente destruído após o terremoto. Também é possível ver pessoas carregando malas e tentando escapar dos rastros de destruição.
A cidade de Pereira foi uma das mais afetadas. O prefeito Mauricio Salazar afirmou que a situação era crítica e informou que 18 pessoas morreram somente na metrópole.
Em Chocó, a governadora Nubia Carolina Córdoba informou que Quibdó, capital do departamento, registrou feridos e danos graves em prédios. Em Cali, o prefeito Alejandro Eder afirmou que houve impactos em construções – como é mostrado no vídeo abaixo – e que a situação estava sendo monitorada, inclusive com o uso de drones.
“Acabamos de passar por um grave evento sísmico no departamento de Chocó. Estamos preocupados com as réplicas. Embora o epicentro tenha sido San José del Palmar, na capital Quibdó há feridos e graves danos nas construções. Já estamos realizando a avaliação dos danos para emitir o primeiro relatório oficial”Nubia Córdoba, governadora de Chocó
Na capital Bogotá, prédios foram evacuados após o tremor. O terremoto também foi sentido em outras regiões do país e em áreas de países vizinhos, como Equador, Panamá e Venezuela.
As imagens divulgadas nas redes sociais e por veículos de comunicação locais mostram fachadas de edifícios danificadas e estruturas que desabaram. Veja mais abaixo:
*com informações da AFP