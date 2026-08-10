Aeroporto destruído: veja vídeos do terremoto que matou 69 na Colômbia

Tragédia aconteceu na manhã desta segunda-feira (10), provocado por um tremor de 7,4, segundo o Serviço Geológico da Colômbia e o dos Estados Unidos

Pessoas trabalham em prédio que desabou após o terremoto em Cali, na Colômbia, nesta segunda-feira (10)

Vídeos publicados nas redes sociais mostram os estragos do terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia nesta segunda-feira (10). Uma das gravações foi feita no aeroporto da cidade de Pereira, onde o tremor provocou correria intensa e desastre no local. Outras imagens registraram prédios danificados e estruturas que desabaram após o forte tremor.

O terremoto atingiu principalmente a região oeste do país e foi sentido em cidades como Pereira, Cali e Bogotá. Segundo informações divulgadas por autoridades locais, houve pelo menos 69 mortos, feridos e danos em edificações em diferentes pontos da Colômbia.

O epicentro do terremoto registrado por volta das 7h34 (hora local) ocorreu a cinco quilômetros a leste de San José del Palmar, em Chocó (oeste) e atingiu uma profundidade de 107 quilômetros, conforme informou o Serviço Geológico da Colômbia e dos Estados Unidos em um relatório preliminar. Não foi emitido um alerta de tsunami.

🇨🇴 | URGENTE: Daños en el aeropuerto de Pereira en Colombia tras terremoto de magnitud 7,4 la mañana del lunes. https://t.co/Hn75eDQFiE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

O vídeo acima mostra o aeroporto de Pereira completamente destruído após o terremoto. Também é possível ver pessoas carregando malas e tentando escapar dos rastros de destruição.

A cidade de Pereira foi uma das mais afetadas. O prefeito Mauricio Salazar afirmou que a situação era crítica e informou que 18 pessoas morreram somente na metrópole.

Em Chocó, a governadora Nubia Carolina Córdoba informou que Quibdó, capital do departamento, registrou feridos e danos graves em prédios. Em Cali, o prefeito Alejandro Eder afirmou que houve impactos em construções – como é mostrado no vídeo abaixo – e que a situação estava sendo monitorada, inclusive com o uso de drones.

“Acabamos de passar por um grave evento sísmico no departamento de Chocó. Estamos preocupados com as réplicas. Embora o epicentro tenha sido San José del Palmar, na capital Quibdó há feridos e graves danos nas construções. Já estamos realizando a avaliação dos danos para emitir o primeiro relatório oficial” Nubia Córdoba, governadora de Chocó

Empiezan a llegar reportes de los estragos del temblor en Cali. pic.twitter.com/Nawv3cetlb — Entérate Cali (@EnterateCali) August 10, 2026

Na capital Bogotá, prédios foram evacuados após o tremor. O terremoto também foi sentido em outras regiões do país e em áreas de países vizinhos, como Equador, Panamá e Venezuela.

As imagens divulgadas nas redes sociais e por veículos de comunicação locais mostram fachadas de edifícios danificadas e estruturas que desabaram. Veja mais abaixo:

Powerful 7.4-magnitude earthquake struck Manizales, Colombia 🇨🇴 (10.08.2026) pic.twitter.com/zoWkaaWDGG — Disaster News (@Top_Disaster) August 10, 2026

En Cali. Sector Tequendama. 😵‍💫 pic.twitter.com/0dV4f46scx — Sergio Estevan García Cardona (@SergioEstevan22) August 10, 2026

*com informações da AFP