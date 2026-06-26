Jogador confirma morte da esposa após terremotos que atingiram a Venezuela

Héctor Bello afirmou que a mulher morreu ao salvar a filha de 1 ano durante os tremores; número de vítimas chega a 589 no país

Mulher do jogador Héctor Bello; ela morreu durante os terremotos que atingiram a Venezuela

O jogador de futebol venezuelano Héctor Bello confirmou, nesta sexta-feira (26), em suas redes sociais, a morte de sua esposa, Andrea, após os fortes terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24). Segundo o atleta, ela perdeu a vida ao proteger a filha do casal, de um ano, que foi resgatada com vida dos escombros.

O atleta lamentou a perda e disse que ainda não sabe como explicará à filha o que aconteceu:

Sua mãe nos deixou. Como vou dizer isso à minha filha, Andrea? Como vou explicar para a sua filha que você perdeu a vida para salvá-la? Eu não estive naquele momento para fazer nada. Como vou explicar para ela o quanto você foi forte? Agora, por que você não responde mais?

Em outra publicação no Instagram, Bello voltou a homenagear a esposa. “Andrea, meu amor, por que me deixaste solo? Essa era a nossa luta”, publicou.

Sem clube atualmente, Héctor Bello construiu a carreira no futebol venezuelano, com passagens por equipes como Estudiantes de Caracas, Zulia FC, Ciudad Vinotinto, Rayo Zuliano, Marítimo La Guaira e Bolívar SC, atuando nas primeiras divisões do país.

Número de mortos sobe para 589

A confirmação da morte da esposa de Bello ocorre enquanto a Venezuela enfrenta as consequências dos dois terremotos que atingiram o país na quarta-feira.

A presidente Delcy Rodríguez informou, nesta sexta-feira, que o número de mortos subiu para 589. Segundo o governo, outras 4,3 mil pessoas ficaram feridas, enquanto milhares continuam desaparecidas.

As equipes de resgate seguem trabalhando nas áreas mais afetadas, e a expectativa das autoridades é de que o total de vítimas aumente à medida que novos corpos sejam localizados.

O estado de La Guaira, ao norte de Caracas, concentra a maior parte da destruição provocada pelos tremores. A região foi declarada zona de desastre, e o governo pediu apoio de empresas para disponibilizar máquinas e equipamentos que auxiliem nas operações de busca.

Ajuda internacional

A dimensão da tragédia mobilizou diversos países e organizações internacionais.

O Brasil autorizou o envio de uma missão humanitária com equipes de busca e resgate, profissionais da saúde e insumos. A Organização das Nações Unidas (ONU) coordena o deslocamento de dezenas de equipes internacionais de salvamento para apoiar as operações.

Também anunciaram ajuda países como Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Países Baixos, México, Colômbia, Espanha, França, Itália, Índia, Equador, El Salvador, Panamá e República Tcheca, que enviarão bombeiros, médicos, hospitais de campanha, cães farejadores, aeronaves, equipamentos e suprimentos.

Israel informou que avalia o envio de uma missão de assistência, enquanto Arábia Saudita, China, Rússia, Cuba, Irã, Turquia e outros governos manifestaram solidariedade e ofereceram cooperação às autoridades venezuelanas.