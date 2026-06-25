Jogadores de beisebol abandonam partida durante terremoto na Venezuela; veja o momento

Imagens assustadoras mostram o desabamento de prédios, colapso de parte do teto do aeroporto e pessoas fugindo nas ruas

Dois terremotos gêmeos atingiram a Venezuela nesta quarta-feira (25). Com magnitudes de 7,2 e 7,5, o abalo sísmico é o mais forte já registrado no país desde o ano de 1900. O tremor provocou cenas de pânico registradas ao vivo durante a transmissão de uma partida da liga venezuelana de beisebol.

As imagens, que circulam nas redes sociais, mostram o momento exato em que o terremoto começa a ser sentido dentro do Estádio Universitário de Caracas, durante o confronto entre Senadores de Caracas e Marineros de Carabobo.

A partida acontecia no tradicional Estádio Universitário de Caracas, que tem capacidade para mais de 20 mil pessoas. Logo no início da primeira entrada, uma vibração visível já podia ser percebida nas imagens captadas pela câmera posicionada no centro do campo. Após o arremesso, a intensidade do tremor aumenta.

Jogadores e treinadores percebem que algo está acontecendo e deixam seus bancos em direção ao campo externo, enquanto o pânico se espalha pelo estádio. Em um dos ângulos da transmissão, é possível ver os atletas reunidos em áreas abertas do campo externo, enquanto estruturas como luzes e cabos do estádio continuam a oscilar.

Veja o momento:

Momento en el que empezó a temblar.



📍 Estadio Universitario de Caracas. pic.twitter.com/C1USIiO6lp — Héctor A. Hernández (@hectOr_2410) June 24, 2026

Colapso de estruturas

Outros vídeos que circulam nas redes sociais mostraram o grau de destruição no país após os tremores. Um hotel de pelo menos oito andares desabou em La Guaira, no litoral da Venezuela, após os terremotos. O edifício, identificado como Hotel Eduard’s, fica de frente para o mar e, segundo imagens que circulam nas redes sociais, teve praticamente toda a estrutura superior destruída, restando de pé apenas o térreo após o colapso.

Hotel Eduard en el Estado Vargas colapsado 😥 pic.twitter.com/ZwpsGvDo4l — GsusOdreman (@gsusodreman) June 25, 2026

Outras imagens divulgadas por uma testemunha no local mostram a destruição no Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Caracas. O vídeo registra passageiros e funcionários correndo pelos terminais, além de destroços espalhados pelo chão e danos visíveis à estrutura do aeroporto. Com a queda de parte do teto do local, o Aeroporto teve suas atividades interrompidas.

Passengers panic and run for cover at Simón Bolívar International Airport in Maiquetía, Venezuela, as the terminal shakes and power flickers, resulting from a massive 7.5 magnitude earthquake off the coast of Caracas. pic.twitter.com/uWN4ZqFjOZ — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2026

Imagens de uma câmera de segurança também mostram cidadãos em uma rua tentando se abrigar do abalo, com a queda de estruturas próximas a eles.

Há a estimativa de que o número de mortos possa chegar a casa dos milhares. Por ora, a cifra confirmada por autoridades do governo está na casa dos 164 mortos, com quase mil feridos. Diversas nações prestaram solidariedade à Venezuela, e muitas já anunciaram que enviarão ajuda para o país, com o deslocamento de socorristas, suprimentos e tecnologia, como uso de radares, satélites e equipamentos geográficos que ajudem a dimensionar o estrago causado pelo abalo e auxiliem na busca por feridos.