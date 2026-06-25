Países europeus mobilizam socorristas para ida à Venezuela após terremoto no país
O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta quinta-feira que 85 socorristas franceses serão enviados “imediatamente” à Venezuela após os terremotos gêmeos que atingiram o país e deixaram mortos e destruição.
Em publicação na rede X, Macron disse que a França está pronta, em coordenação com parceiros europeus, para prestar assistência às populações afetadas conforme as necessidades apresentadas pelas autoridades venezuelanas. Segundo ele, o contingente enviado é composto por especialistas em busca e remoção de escombros.
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Também nesta quinta-feira, o Ministério da Defesa da Espanha informou que 54 socorristas do Exército espanhol estão de prontidão para atuar na resposta aos tremores, que já deixaram ao menos 164 mortos e mais de mil feridos.
De acordo com a pasta, a unidade de emergências mobilizada inclui cães de busca treinados e equipamentos específicos, como câmeras de resgate e geofones, utilizados para localizar sobreviventes sob escombros.
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*Com informações da AFP