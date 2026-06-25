Países europeus mobilizam socorristas para ida à Venezuela após terremoto no país

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta quinta-feira que 85 socorristas franceses serão enviados “imediatamente” à Venezuela após os terremotos gêmeos que atingiram o país e deixaram mortos e destruição.

Em publicação na rede X, Macron disse que a França está pronta, em coordenação com parceiros europeus, para prestar assistência às populações afetadas conforme as necessidades apresentadas pelas autoridades venezuelanas. Segundo ele, o contingente enviado é composto por especialistas em busca e remoção de escombros.

Veja a postagem:

Je viens d’échanger avec @delcyrodriguezv, à la suite du violent séisme qui a frappé Caracas et plusieurs régions du pays.



J’ai exprimé la solidarité de la France envers le peuple vénézuélien et adressé nos pensées aux victimes et à leurs proches.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2026

Também nesta quinta-feira, o Ministério da Defesa da Espanha informou que 54 socorristas do Exército espanhol estão de prontidão para atuar na resposta aos tremores, que já deixaram ao menos 164 mortos e mais de mil feridos.

De acordo com a pasta, a unidade de emergências mobilizada inclui cães de busca treinados e equipamentos específicos, como câmeras de resgate e geofones, utilizados para localizar sobreviventes sob escombros.

Confira o post:

54 militares del #BIEMII de la @UMEgob preparados para apoyar en las tareas de rescate en el terremoto de Venezuela.



La capacidad del equipo USAR combina el empleo de perros de búsqueda especialmente adiestrados y de dispositivos específicos como cámaras de rescate o geófonos. pic.twitter.com/7H8YbEp2Z5 — Ministerio Defensa (@Defensagob) June 25, 2026

*Com informações da AFP