Profissionais da imprensa entregaram os seus aparelhos antes da partida da aeronave da China aos Estados Unidos

Jornalistas que viajam com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira (19), tiveram que entregar seus telefones celulares a bordo do avião presidencial Air Force One, uma medida de segurança incomum adotada durante a decolagem da aeronave na China, após uma cúpula de líderes mundiais.

“Às 18h45 (5h45 Brasília), o avião decolou. Tiraram nossos telefones, por enquanto, por motivos de segurança”, informou um jornalista do pool de imprensa que estava a bordo, pouco depois da partida da aeronave de Shenzhen.

Nenhuma explicação oficial foi apresentada aos jornalistas sobre a medida implementada após a recente reunião trilateral de Trump com seus pares chinês e russo, respectivamente Xi Jinping e Vladimir Putin, na cidade chinesa de Shenzhen.

Segundo outra informação do pool de vídeo, um assistente presidencial recolheu os telefones descartáveis usados pelo pessoal da Casa Branca durante sua visita à China para jogá-los fora ou apagar informação contida nos aparelhos.

Os telefones descartáveis são dispositivos usados no lugar de celulares comuns para proteger os usuários de potenciais ameaças de segurança.

Pediu-se que os jornalistas colocassem seus aparelhos em bolsas que bloqueiam o sinal até que o avião pousasse nos Estados Unidos.

Conhecidas como bolsas Faraday, são projetadas para bloquear dispositivos eletrônicos de comunicação sem-fio, o que reduz o risco de vigilância ou coleta de informações.

Ainda de acordo com a informação do pool de vídeo, muitos jornalistas e fotógrafos tinham deixado seus celulares, computadores e relógios inteligentes dentro das bolsas antes de aterrissar na China, na quarta-feira (18).

Estes dispositivos não foram recolhidos e puderam ser usados no voo de volta. Os jornalistas que tinham entregado seus celulares pessoais durante a visita ficaram sem os aparelhos.

A correspondente da Fox News Jacqui Heinrich, presidente da Associação de Correspondentes da Casa Branca, destacou que, durante a visita anterior de Trump à China, em maio, os telefones dos jornalistas não haviam sido confiscados.

Heinrich afirmou que a medida adotada nesta quinta-feira (19), somada a mudanças nas restrições de voo sobre o Alasca, levanta dúvidas sobre se o Air Force One está, de fato, retornando diretamente aos Estados Unidos.

Durante sua viagem pela Ásia, Trump mencionou em diversas ocasiões a possibilidade de se reunir com o líder norte-coreano Kim Jong Un, mas o encontro nunca foi anunciado.