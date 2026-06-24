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Juíza impede Trump de implementar exigência de comprovação de cidadania para votar

Nesta quarta, o presidente americano cancelou abruptamente a esperada assinatura de um projeto de lei bipartidário sobre habitação

Estadão Conteúdo

Juíza impede Trump de implementar exigência de comprovação de cidadania para votar
Juíza impede Trump de implementar exigência de comprovação de cidadania para votar White House

Nesta quarta-feira, 24, uma juíza federal proibiu definitivamente o governo dos Estados Unidos, comandado pelo presidente Donald Trump, de implementar a maior parte de seu primeiro decreto presidencial sobre eleições, cuja parte visava exigir que as pessoas apresentassem comprovante de cidadania ao se registrarem para votar.

A decisão da juíza Denise Casper, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Boston, transforma efetivamente uma liminar que ela havia concedido há um ano – na qual bloqueou temporariamente muitas das tentativas de Trump de reformular o sistema eleitoral – em uma proibição definitiva.

Em uma aparente reconhecimento da dificuldade de implementar a exigência de comprovação de cidadania por meio de decreto presidencial, Trump está trabalhando pela aprovação de uma legislação no Congresso, controlado pelos republicanos, para fazer isso. A Lei Save America foi aprovada pela Câmara, mas está paralisada no Senado.

Nesta quarta, o presidente americano cancelou abruptamente a esperada assinatura de um projeto de lei bipartidário sobre habitação, afirmando que não assinará nenhuma legislação até que o Congresso aprove sua exigência de comprovação de cidadania para votar.

Casper rejeitou o argumento do governo de que a ação judicial movida pelos procuradores-gerais estaduais democratas para bloquear as mudanças era prematura, pois as regras ainda não haviam sido implementadas. Em vez disso, ela concordou que a Constituição confere aos estados e ao Congresso a autoridade para regulamentar as eleições e que as exigências de Trump violavam a separação de poderes. A Constituição “não concede ao presidente nenhum poder específico sobre as eleições”, escreveu ela.

Entre outras mudanças propostas, a ordem de Trump exigiria que as pessoas apresentassem comprovante de cidadania ao se registrarem para votar; impediria a contagem de votos por correspondência que chegassem após o dia da eleição, mesmo que tivessem carimbo postal com data anterior a essa data; e puniria os estados que não cumprissem a ordem com a retenção de certos recursos federais.

Em comunicado, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, disse estar grata pelo fato de o tribunal ter bloqueado a “tentativa inconstitucional de Trump de assumir o controle de nossas eleições” e afirmou que continuaria a defender os direitos eleitorais nas eleições de meio de mandato deste ano. “Gerações de americanos lutaram incansavelmente pelo direito ao voto, e honramos seu legado protegendo esse direito contra qualquer um que tente prejudicá-lo”, afirmou ela.

Solicitações de comentários enviadas pela agência de notícias Associated Press à Casa Branca e ao Departamento de Justiça não foram respondidas imediatamente.

Essa foi a mais recente de uma série de decisões contra o decreto presidencial sobre eleições que Trump assinou poucos meses após assumir o cargo para seu segundo mandato. Desde então, ele assinou outro decreto sobre eleições, buscando criar um cadastro eleitoral nacional e limitar o voto por correspondência – essa diretiva também enfrenta várias contestações judiciais.

No fim de 2025, um juiz federal em Washington, D.C., responsável por julgar uma ação separada contra a primeira ordem executiva eleitoral, movida por grupos de direitos civis e alinhados ao Partido Democrata, impediu o governo de tomar medidas para incluir a exigência de comprovação de cidadania no formulário federal de registro eleitoral. Posteriormente, esse juiz proibiu o Secretário de Defesa de exigir comprovação documental de cidadania quando militares se registram para votar ou solicitam cédulas eleitorais.

O presidente e muitos de seus aliados republicanos vêm promovendo a narrativa de que o voto de não cidadãos é um grande problema, quando, na verdade, é bastante raro. O formulário federal de registro eleitoral já exige que as pessoas atestem que são cidadãos dos EUA, e violar essa exigência é punível como crime grave, podendo levar à prisão ou à deportação.

Em outro importante caso relacionado ao voto, a Suprema Corte dos EUA deve emitir em breve um parecer sobre se as cédulas enviadas pelo correio devem chegar até o dia da eleição. Isso poderia alterar imediatamente as regras em 14 estados que permitem prazos de tolerância que variam de dias a semanas, desde que as cédulas tenham carimbo postal com data até o dia da eleição.

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