Justiça dos EUA suspende medida de Trump que restringia voto por correio

Presidente norte-americano assinou em março uma ordem que limitava esse formato de votação antes das eleições de meio de mandato

Uma juíza federal dos Estados Unidos bloqueou na quinta-feira (27) a ordem executiva do presidente Donald Trump que restringia o voto por correio, três dias depois de a Suprema Corte ter concedido uma liminar.

Trump assinou uma ordem em março para limitar o voto por correio antes das eleições de meio de mandato, mas enfrentou várias impugnações judiciais.

Estados governados por democratas processaram o governo Trump, argumentando que os estados, e não o governo federal, têm amplo controle sobre como as eleições são conduzidas.

A ordem executiva de Trump exigiria que os estados compilassem listas de eleitores habilitados e determinaria que o serviço postal entregasse as cédulas apenas a esses eleitores.

Em sua decisão, a juíza Indira Talwani escreveu na quinta-feira que era “praticamente impossível” para os estados cumprirem a “regulamentação provavelmente inconstitucional”, faltando pouco mais de dois meses para a eleição.

“A maioria dos estados que entraram com a ação já encomendou suas cédulas de votação por correio, e alguns são obrigados por lei estadual a enviá-las aos eleitores aptos já na próxima semana” Juíza Indira Talwani

Trump sempre foi um crítico do voto por correio, mas ele próprio o utilizou com frequência, inclusive neste mês nas primárias republicanas da Flórida.

Durante anos, o presidente alegou, sem provas, que o voto por correio é suscetível a fraudes, associando-o à sua falsa afirmação de que a eleição presidencial de 2020 foi “roubada” dele pelo democrata Joe Biden.

A juíza afirmou ainda que “o processo continua carente de qualquer evidência relativa a fraudes no voto ausente ou por correio”.

As pesquisas mostram que o Partido Republicano enfrenta uma séria ameaça de perder o estreito controle do Congresso nas próximas eleições.