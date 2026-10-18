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Kast declara emergência climática preventiva no Chile por risco de tempestade e granizo

Medida visa antecipar possíveis consequências dos episódios de instabilidade para reduzir os danos pessoais e materiais

Europa Press

José Antonio Kast
Kast pediu prudência à população EITAN ABRAMOVICH / AFP

O presidente do Chile, José Antonio Kast, declarou estado de emergência climática preventiva nas regiões de Coquimbo e Bío Bío, no centro do país, entre os dias 18 e 23 de outubro, devido à previsão de fenômenos meteorológicos adversos que poderiam causar chuvas intensas, granizo e deslizamentos de terra.

A decisão baseia-se em relatórios técnicos do Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred) e nas projeções da Direção Meteorológica do Chile, que alertaram para possíveis episódios de instabilidade com efeitos sobre a população, as infraestruturas e o funcionamento normal dos serviços.

Kast explicou que deu instruções ao Ministério do Interior para ativar a medida com antecedência, a fim de facilitar a disponibilidade de recursos e mecanismos de alerta. “Todos nós precisamos colaborar: tomemos medidas de prevenção, fiquemos atentos aos canais de comunicação de emergência e planejemos nossa reação diante desses eventos imprevisíveis”, destacou o presidente em uma publicação nas redes sociais, à qual anexou a ordem oficial da Subsecretaria do Interior.

O decreto em questão, datado de 17 de outubro em Santiago, contém a declaração preventiva com base no pedido formulado naquele mesmo dia pela direção nacional da Senapred, nos termos da Lei 21.364, que regulamenta o sistema nacional de prevenção e resposta a desastres.

Entre os antecedentes meteorológicos que motivaram a decisão, destaca-se um alerta (A561/2026) emitido nesta sexta-feira sobre a possibilidade de tempestades elétricas, granizo e fortes rajadas de vento localizadas desde a tarde de segunda-feira (19) até a noite de terça-feira (20), no território compreendido entre Coquimbo e Bío Bío. As autoridades buscam, assim, antecipar-se às possíveis consequências desses episódios e reduzir os danos pessoais e materiais.

O presidente concluiu seu apelo com uma mensagem de prudência à população: “Cuidem-se e cuidem daqueles que mais amamos”, exortou.

Via Estadão Conteúdo

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