Keiko Fujimori amplia vantagem na reta final da apuração no Peru, mas margem ainda é apertada

Com 98,5% das urnas processadas, candidata lidera; pedidos de revisão da votação ampliam a tensão política no país

Keiko Fujimori amplia vantagem nas eleições do Peru, mas margem ainda é apertada

A disputa presidencial no Peru segue indefinida e marcada por forte polarização. Com cerca de 98,5% das urnas processadas, Keiko Fujimori, do partido Força Popular, aparece à frente de Roberto Sánchez, da coalizão Juntos pelo Peru, por uma diferença mínima de votos.

Segundo os dados mais recentes da autoridade eleitoral peruana, Fujimori soma 50,05% dos votos válidos, enquanto Sánchez registra 49,95%. A vantagem da candidata é estimada em cerca de 18 mil votos, número que continua variando à medida que novas atas eleitorais são analisadas.

De acordo com a apuração, a liderança de Fujimori foi impulsionada principalmente pelos votos de peruanos residentes no exterior. Já Sánchez obteve desempenho mais forte em regiões rurais e áreas do interior do país.

Apesar do avanço da contagem, ainda restam atas eleitorais sob análise da Justiça eleitoral peruana. Pedidos para revisão e recontagem de votos já foram apresentados, o que pode prolongar a definição oficial do resultado.

Até o momento, observadores internacionais não relataram irregularidades graves no processo eleitoral. Ainda assim, a pequena diferença entre os candidatos tem alimentado disputas políticas e mobilizações de apoiadores dos dois lados.

A expectativa inicial era de que o resultado fosse conhecido nos próximos dias, mas os questionamentos apresentados à Justiça podem adiar a proclamação oficial do vencedor.

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