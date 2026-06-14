Keiko Fujimori amplia vantagem na reta final da apuração no Peru, mas margem ainda é apertada
A disputa presidencial no Peru segue indefinida e marcada por forte polarização. Com cerca de 98,5% das urnas processadas, Keiko Fujimori, do partido Força Popular, aparece à frente de Roberto Sánchez, da coalizão Juntos pelo Peru, por uma diferença mínima de votos.
Segundo os dados mais recentes da autoridade eleitoral peruana, Fujimori soma 50,05% dos votos válidos, enquanto Sánchez registra 49,95%. A vantagem da candidata é estimada em cerca de 18 mil votos, número que continua variando à medida que novas atas eleitorais são analisadas.
De acordo com a apuração, a liderança de Fujimori foi impulsionada principalmente pelos votos de peruanos residentes no exterior. Já Sánchez obteve desempenho mais forte em regiões rurais e áreas do interior do país.
Apesar do avanço da contagem, ainda restam atas eleitorais sob análise da Justiça eleitoral peruana. Pedidos para revisão e recontagem de votos já foram apresentados, o que pode prolongar a definição oficial do resultado.
Até o momento, observadores internacionais não relataram irregularidades graves no processo eleitoral. Ainda assim, a pequena diferença entre os candidatos tem alimentado disputas políticas e mobilizações de apoiadores dos dois lados.
A expectativa inicial era de que o resultado fosse conhecido nos próximos dias, mas os questionamentos apresentados à Justiça podem adiar a proclamação oficial do vencedor.