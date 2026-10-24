Kim Jong-un visita China em meio a aproximação com Pequim e Moscou contra os EUA

Líder norte-coreano chegou à cidade fronteiriça chinesa Dandong após inauguração de nova ponte entre os dois países

O líder norte-coreano Kim Jong Un está na China, em sua primeira visita ao país em um ano, enquanto busca alinhar Pyongyang com Pequim e Moscou em uma frente contra os Estados Unidos, sob o que ele descreve como uma “nova Guerra Fria”.

Segundo informou o governo da Coreia do Sul neste sábado (24), Kim chegou à cidade fronteiriça chinesa de Dandong, após cruzar a Nova Ponte do Rio Yalu, recém-inaugurada e que liga os dois países.

O Ministério da Unificação de Seul não forneceu mais detalhes, mas há informações de que o líder norte-coreano já teria se encontrado com o primeiro-ministro chinês Li Qiang.

Para especialistas, a inauguração da Nova Ponte do Rio Yalu este mês simboliza o fortalecimento dos laços entre a Coreia do Norte e a China, refletindo a intenção de expandir o comércio entre os dois países.