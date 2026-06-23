La Espriella é confirmado como presidente da Colômbia após apuração de juízes

A esquerda contestou o resultado do 2º turno e uma recontagem confirmou a vitória do candidato da extrema direita

O candidato de extrema direita Abelardo de La Espriella (Defensores de la Patria) foi confirmado presidente da Colômbia nesta terça-feira (23) após a apuração dos juízes coincidir em 99,997% com a contagem preliminar. A informação foi divulgada pela Registraduría Nacional del Estado Civil da Colômbia.

A partir do dia 7 de agosto La Espriella assumirá o cargo como o novo presidente da Colômbia. No domingo (21), ele já havia vencido as eleições presidenciais com uma vitória apertada do advogado de 47 anos. La Espriella impôs uma derrota ao presidente Gustavo Petro, primeiro governante de esquerda no país, que não conseguiu eleger o seu herdeiro político, o senador Iván Cepeda (Pacto Histórico).

Nas redes sociais, o vencedor das eleições presidenciais disse que a Colômbia agora fará parte do “Escudo de las Américas”. “Colômbia não será mais governada por um governo complacente com o narco terrorismo, passaremos a combatê-lo como apropriado”, escreveu La Espriella.

*Em atualização