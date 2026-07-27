Lula anuncia grupo de trabalho para tratar do acordo Mercosul-Coreia do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta segunda-feira (27) a criação de um grupo de trabalho para identificar pontos sensíveis que ainda dificultam a conclusão de um acordo comercial entre Mercosul e Coreia do Sul, após uma reunião com o presidente do país, Lee Jae-Myung, no Palácio da Alvorada.

As discussões sobre um acordo de livre comércio começaram em 2018, mas ainda não avançaram. A última rodada de negociações formais ocorreu há quase cinco anos, entre agosto e setembro de 2021. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) vai coordenar o grupo de trabalho pelo lado do Brasil, segundo Lula.

Ao lado de Lee Jae-myung, o presidente brasileiro disse ainda que o comércio entre Brasil e Coreia do Sul cresceu “apesar do ressurgimento do unilateralismo no mundo.”

“Apesar do ressurgimento do unilateralismo e do protecionismo em todo o mundo, o comércio bilateral entre a Coreia e o Brasil cresce de forma consistente e alcançou cerca de US$ 11 bilhões em 2025. É pouco diante do tamanho da Coreia e do tamanho do Brasil. E posso afirmar para a imprensa brasileira e para a imprensa coreana que, depois da reunião de hoje, no ano que vem, o saldo comercial será bem maior do que os US$ 11 bilhões”, destacou Lula.