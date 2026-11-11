Lula cancela discursos na COP por problema de garganta

O presidente disse estar muito afônico e que precisaria idealmente parar de falar por vários dias para se recuperar

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, profere um discurso durante o segmento de alto nível para chefes de Estado e de governo na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), no Antalya Expo Center, em Antalya, no dia 11 de novembro de 2026. A Turquia sedia as negociações climáticas da COP31 de 9 a 20 de novembro, na cidade turística de Antalya, banhada pelo Mediterrâneo, com a Austrália na presidência das negociações. (Foto de Ozan KOSE / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não pôde fazer dois discursos previstos nesta quarta-feira (11) durante a COP31 de Antália, devido a problemas de garganta em sua primeira viagem ao exterior desde a sua reeleição.

Com forte rouquidão e fazendo muito esforço, o presidente compareceu em um primeiro momento à abertura da cúpula, enquanto líder do país que organizou a anterior Conferência das Partes, no ano passado em Belém do Pará.

Logo depois, participou de outro evento dedicado à preservação das florestas tropicais, mas deixou seu ministro de Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, ler o discurso em seu lugar.

O presidente, de 81 anos, que assumirá o quarto mandato em janeiro e sofreu há 15 anos de um câncer de laringe, disse estar muito afônico e que precisaria idealmente parar de falar por vários dias para se recuperar.

“Vim à Antália com mandato renovado pelo povo brasileiro para aprofundar um projeto de governo que coloca o desenvolvimento sustentável no topo de suas prioridades”, dizia seu discurso, lido por Capobianco.

Por fim, Lula tampouco apareceu em seu terceiro comparecimento previsto para esta quarta-feira, no âmbito da série de discursos de chefes de Estado e de governo presentes na Turquia.

O coordenador da sessão o chamou ao púlpito e, como Lula não aparecia, convocou, momentos depois, o seguinte na lista, o presidente da Somália.

Na quinta-feira, Lula tem previsto um encontro com a sociedade civil em Antália às 14h30 GMT (11h30 de Brasília). Em seguida, deve viajar para as Filipinas para uma cúpula da Asean, a associação regional do sudeste asiático.

A viagem atual é sua primeira ao exterior desde que venceu seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no segundo turno das eleições presidenciais, em 25 de outubro.