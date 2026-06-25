Lula conversa com Delcy Rodríguez e informa envio de missão humanitária à Venezuela

Presidente do Brasil disse que continuará acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos de socorro às vítimas para prestar todo o apoio necessário aos nossos irmãos venezuelanos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou nesta quinta-feira (25) com a líder venezuelana Delcy Rodríguez e prestou solidariedade do governo brasileiro à população venezuelana que foi vítima de dois terremotos na quarta-feira (24), e prometeu ajuda à região.

“Vamos enviar, nesta sexta (26) pela manhã, uma missão humanitária de busca e resgate urbano, em avião KC-390 da FAB, que sairá do Aeroporto de Guarulhos, com 36 bombeiros dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quatro técnicos da Defesa Civil Nacional e outros quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações. Com eles vão nove toneladas de equipamentos para ajudar na busca e socorro às vítimas.”, disse o presidente.

Além da ajuda enviada na sexta, Lula também informou que o Brasil irá enviar no sábado mais um voo com equipamentos para a montagem de um hospital de campanha, cem purificadores de água com painel solar, medicamentos e material médico para cirurgias. “Seguiremos acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos de socorro às vítimas para prestar todo o apoio necessário aos nossos irmãos venezuelanos.”, disse o presidente.

Conversei por telefone hoje com a presidenta encarregada da Venezuela Delcy Rodríguez para prestar a solidariedade do governo brasileiro à população venezuelana vitimada pelos terremotos da quarta-feira e definir a melhor forma de prestarmos apoio ao país vizinho.



Vamos enviar,… — Lula (@LulaOficial) June 25, 2026

Terremoto na Venezuela

Na quarta-feira, dois terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, sacudiram a Venezuela. “Este terremoto foi o segundo evento de uma parelha. O sismo principal, de magnitude 7,5, foi precedido 39 segundos antes por um sismo precursor, de magnitude 7,2”, informou o USGS, ao atualizar uma avaliação anterior, que estimou em 7,1 a magnitude do primeiro tremor.

O balanço de mortos se encontra 188, segundo o chefe do Parlamento, que relatou mais de 1.500 feridos. O Itamaraty informou que não há brasileiros entre os mortos e feridos no terremoto que atingiu a Venezuela. Em nota, o governo disse ainda que presta assistência aos brasileiros que tiveram danos materiais por conta da tragédia. “O plantão consular do Itamaraty permanece à disposição para prestar assistência a cidadãos brasileiros em situação de emergência”, disse.