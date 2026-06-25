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Lula conversa com Delcy Rodríguez e informa envio de missão humanitária à Venezuela

Presidente do Brasil disse que continuará acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos de socorro às vítimas para prestar todo o apoio necessário aos nossos irmãos venezuelanos

Sarah Américo

Presidente Lula participa, por videoconferência, da reunião ampliada da 16ª Cúpula do BRICS
Presidente Lula participa, por videoconferência, da reunião ampliada da 16ª Cúpula do BRICS Reprodução/ YouTube

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou nesta quinta-feira (25) com a líder venezuelana Delcy Rodríguez e prestou solidariedade do governo brasileiro à população venezuelana que foi vítima de dois terremotos na quarta-feira (24), e prometeu ajuda à região.

“Vamos enviar, nesta sexta (26) pela manhã, uma missão humanitária de busca e resgate urbano, em avião KC-390 da FAB, que sairá do Aeroporto de Guarulhos, com 36 bombeiros dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quatro técnicos da Defesa Civil Nacional e outros quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações. Com eles vão nove toneladas de equipamentos para ajudar na busca e socorro às vítimas.”, disse o presidente.

Além da ajuda enviada na sexta, Lula também informou que o Brasil irá enviar no sábado mais um voo com equipamentos para a montagem de um hospital de campanha, cem purificadores de água com painel solar, medicamentos e material médico para cirurgias. “Seguiremos acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos de socorro às vítimas para prestar todo o apoio necessário aos nossos irmãos venezuelanos.”, disse o presidente.

Terremoto na Venezuela

Na quarta-feira, dois terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, sacudiram a Venezuela. “Este terremoto foi o segundo evento de uma parelha. O sismo principal, de magnitude 7,5, foi precedido 39 segundos antes por um sismo precursor, de magnitude 7,2”, informou o USGS, ao atualizar uma avaliação anterior, que estimou em 7,1 a magnitude do primeiro tremor.

O balanço de mortos se encontra 188, segundo o chefe do Parlamento, que relatou mais de 1.500 feridos. O Itamaraty informou que não há brasileiros entre os mortos e feridos no terremoto que atingiu a Venezuela. Em nota, o governo disse ainda que presta assistência aos brasileiros que tiveram danos materiais por conta da tragédia. “O plantão consular do Itamaraty permanece à disposição para prestar assistência a cidadãos brasileiros em situação de emergência”, disse.