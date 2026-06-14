Macron receberá na segunda-feira, na cidade às margens do lago Léman, Donald Trump e os líderes da Alemanha, Canadá, Itália, Japão e Reino Unido

Macron diz que G7 abordará 'reabertura de Ormuz a longo prazo' após acordo entre Irã e EUA

As grandes potências do G7 discutirão a partir de segunda-feira em Evian, na França, as “consequências” do acordo entre os Estados Unidos e o Irã e a reabertura do Estreito de Ormuz, disse neste domingo (14) o presidente Emmanuel Macron.

“O objetivo será analisar as consequências desse acordo, o apoio ao Líbano, a reabertura do Estreito de Ormuz no longo prazo e, obviamente, a conclusão de um acordo sobre o programa nuclear e balístico do Irã”, afirmou o presidente francês em um vídeo publicado em seu Instagram.

Macron receberá na segunda-feira, na cidade às margens do lago Léman, Donald Trump e os líderes da Alemanha, Canadá, Itália, Japão e Reino Unido.