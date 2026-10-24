As escolas públicas perderam milhões de horas de ensino devido à falta de substituição de professores

Mais de 100 mil protestam em Paris contra aumento do custo de vida

Mais de 100 mil pessoas marcharam em Paris neste sábado, 24, protestando contra o aumento do custo de vida na França. A polícia usou gás lacrimogêneo e canhões de água perto do final do protesto, que foi confinado à periferia sudeste da capital francesa. Em outras cidades, como Lyon e Nice, a polícia também recorreu a medidas de controle de multidão, enquanto em Marselha houve confrontos com manifestantes.

O descontentamento começou com protestos por falta de pessoal em uma escola e se espalhou por todo o país, com estudantes e trabalhadores exigindo melhores condições educacionais e aumentos salariais.

As escolas públicas perderam milhões de horas de ensino devido à falta de substituição de professores, enquanto os preços da energia subiram mais de 21% em setembro, impulsionando a inflação.

O presidente Emmanuel Macron se reuniu com representantes estudantis, prometendo reformar o sistema de admissões universitárias, mas os protestos continuam até que medidas concretas sejam anunciadas.

Estudantes e trabalhadores estão exigindo mais vagas no ensino superior, melhorias nas condições escolares e ajuda com custos diários, como aumento de bolsas e congelamento de aluguéis em habitações estudantis.