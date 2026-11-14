Mais de 16 mil voos são cancelados em dois dias após pane aérea nos EUA

Mais de 16 mil voos foram cancelados entre sexta-feira (13) e sábado (14) nos Estados Unidos após uma falha nas comunicações interromper as decolagens em todo o país por quase quatro horas, segundo a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês). O balanço inclui a projeção de cancelamentos para este sábado, quando as companhias aéreas ainda tentavam normalizar as operações.

O administrador da FAA, Bryan Bedford, afirmou que cerca de 12 mil voos deixaram de ser reprogramados na sexta-feira, entre quase 9 mil comerciais e 3 mil privados. Para este sábado, a agência estima que entre 4 mil e 5 mil dos 41 mil voos previstos sejam cancelados. O site de monitoramento FlightAware já registrava mais de 3,9 mil cancelamentos e 2,5 mil atrasos no país ao longo do dia.

A suspensão das decolagens foi encerrada às 20h15 de sexta-feira no horário da costa leste americana (22h15 de Brasília), após o restabelecimento dos sistemas de controle do tráfego aéreo. O secretário de Transportes, Sean Duffy, afirmou que é seguro voar, mas que atrasos e cancelamentos devem continuar enquanto as companhias reprogramam voos e reposicionam aeronaves e tripulações.

No aeroporto LaGuardia, em Nova York, a funcionária de uma seguradora Lisa Beraid, de 48 anos, ainda aguardava um voo na manhã deste sábado. “Estou cansada. Exausta. Frustrada”, disse à AFP.

Governo atribui pane a falha de telecomunicações

O governo americano atribuiu a paralisação a uma falha em equipamentos de telecomunicações usados no controle do tráfego aéreo. Duffy afirmou que o sistema ficou sobrecarregado e que a rede ainda utiliza cabos de cobre da década de 1980. O secretário pediu US$ 50 bilhões para modernizar a estrutura.

O secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, afirmou que, até o momento, não há indícios de ataque cibernético nem de ligação com a pane que afetou a Microsoft na quinta-feira (12). Neste sábado, congressistas pediram uma investigação sobre as causas da paralisação.

*Com informações da AFP