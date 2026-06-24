Mais de 50 pessoas morreram na Europa após onda de calor; França registra afogamentos

Na Espanha, os últimos dois dias foram os mais quentes já registrados em um mês de junho desde o início da série histórica, em 1950

A onda de calor que atinge a Europa Ocidental elevou as temperaturas a níveis históricos nesta semana, provocando alertas de saúde, interrupções em serviços públicos e transtornos em diferentes países.

Na Espanha, os últimos dois dias foram os mais quentes já registrados em um mês de junho desde o início da série histórica, em 1950, enquanto a França enfrentou temperaturas recordes e apagões em algumas regiões.

O calor extremo já deixou mais de 50 mortos no continente. Segundo a agência Reuters, ao menos 52 pessoas morreram em decorrência das altas temperaturas. Na França, 48 vítimas se afogaram ao tentar se refrescar em rios, lagos e áreas costeiras. O país também registrou a morte de duas crianças por insolação. Na Espanha, dois idosos morreram após serem expostos ao calor intenso.

A Espanha registrou uma temperatura média nacional de 28,17°C na terça-feira (23), superando o recorde anterior para o mês de junho, segundo a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet). A agência informou ainda que três dos dez dias mais quentes já observados para junho ocorreram desde o início da atual onda de calor.

Os recordes também foram observados em regiões pouco habituadas a temperaturas extremas. Na Cantábria, no norte espanhol, os termômetros atingiram 43,7°C, a maior temperatura já registrada no território.

Na França, o episódio também entrou para a história meteorológica do país. Autoridades relataram a maior temperatura média já observada em território francês, enquanto equipes trabalhavam para restabelecer o fornecimento de energia em áreas afetadas por cortes de luz.

No Reino Unido, o serviço meteorológico Met Office emitiu um raro alerta vermelho de saúde para grande parte da Inglaterra e do País de Gales. As autoridades alertaram para riscos à população em geral, e não apenas aos grupos mais vulneráveis. Mais de mil escolas tiveram as atividades suspensas ou reduzidas, segundo a BBC.

Na Itália, o Ministério da Saúde colocou 16 cidades em alerta vermelho, incluindo Roma, Milão, Florença e Turim. As previsões indicam temperaturas de até 41°C em algumas regiões do país nos próximos dias.

Especialistas apontam que as ondas de calor têm se tornado mais frequentes e intensas na Europa. Dados da Aemet mostram que a quantidade de dias sob esse tipo de evento mais do que dobrou na Espanha neste século em comparação com o período anterior a 2000.