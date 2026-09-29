Mamdani anuncia campanha milionária contra o antissemitismo após tensão com Netanyahu

O plano do prefeito de Nova York é destinar US$ 26 milhões contra o preconceito ao povo judeu

O prefeito da cidade norte-americana de Nova York, Zohran Mamdani, anunciou nesta terça-feira (28) o lançamento de uma campanha de 26 milhões de dólares (22,9 milhões de euros) para o combate ao antissemitismo, uma medida que surge poucos dias após o desentendimento com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas.

O plano visa destinar essa verba adicional ao Gabinete do Prefeito para o Combate ao Antissemitismo, que conta com seu próprio orçamento anual. “Temos a responsabilidade de apoiar e proteger nossos vizinhos judeus; uma responsabilidade que cabe a cada um de nós”, afirmou em uma mensagem divulgada nas redes sociais.

“Essa é a tarefa que estamos realizando na Prefeitura, e peço a todos os nova-iorquinos que se juntem a nós”, afirmou, antes de ressaltar que o antissemitismo “é real e está crescendo”. “O Talmude nos ensina que quem sustenta uma alma, sustenta um mundo inteiro. Por gerações, os judeus de Nova York têm sustentado esta cidade e hoje estamos lançando a primeira estratégia municipal desse tipo”, explicou.

Nesse sentido, ela indicou que seu objetivo é “garantir a segurança dos judeus nova-iorquinos”. “Vamos investir em sua proteção, em sua história e em seu futuro. Nossa segurança e nossa prosperidade estão ligadas”, acrescentou.

“Aqui na cidade de Nova York, embora nossos vizinhos judeus representem apenas 12% da população, as estatísticas da polícia mostram que os crimes de ódio antissemitas constituem mais da metade de todos os crimes de ódio confirmados. Isso não é apenas inaceitável; é algo que todos devemos combater”, lamentou.

É por isso que ele destacou que será a Prefeitura que “liderará o caminho”. “Vamos aumentar os recursos destinados à prevenção de crimes de ódio em 26 milhões de dólares, o que representa um aumento de mais de 800% em relação ao ano passado. Este plano prevê um investimento de 6,4 milhões de dólares (5,6 milhões de euros) em organizações comunitárias que previnem a violência motivada pelo ódio, mais do que o dobro do que foi investido no ano anterior”, argumentou.

Entre esses investimentos estão incluídos 2 milhões de dólares para o Jardim Memorial do Holocausto do Queens e 2,5 milhões de dólares (2,2 milhões de euros) para o Centro de Nova Cultura Judaica do Brooklyn. “Embora essas iniciativas busquem proteger nossos vizinhos judeus, elas beneficiarão todos os nova-iorquinos”, afirmou.

Tensão entre líderes

A troca de críticas entre Mamdani e Netanyahu começou depois que o prefeito apoiou publicamente o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o líder israelense por supostos crimes de guerra e sugerisse, inicialmente, que apoiaria essa medida caso ele viesse à cidade para a Assembleia da ONU.

Mamdani classificou repetidamente as operações militares israelenses na Faixa de Gaza como um “genocídio atroz”, mas acabou tendo que reconhecer, na semana passada, que não possuía autoridade legal suficiente para efetuar a prisão de Netanyahu

O primeiro-ministro israelense, por sua vez, atacou Mamdani e o chamou de “prefeito antissemita”, além de afirmar que seus discursos “colocam em risco os cidadãos judeus da cidade”.