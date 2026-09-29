Senadores dos EUA cobram reconhecimento de Trump com resultado da eleição no Brasil

Em carta a Marco Rubio, três democratas pedem que governo reconheça resultado e mantenha relações com vencedor, independentemente de quem for

Três senadores democratas dos Estados Unidos voltaram a pressionar o secretário de Estado americano, Marco Rubio, sobre as eleições do Brasil – que acontecem neste domingo (4). Em carta enviada na segunda-feira (28) e divulgada nesta terça (29), Jeanne Shaheen, Tim Kaine e Peter Welch pediram que o governo de Donald Trump se comprometa a reconhecer o resultado oficial das urnas, independentemente de quem for eleito.

Os parlamentares questionaram como o Departamento de Estado pretende atuar na proteção do processo eleitoral brasileiro e pediram informações sobre a cooperação dos Estados Unidos com países da região para o acompanhamento de eleições e processos judiciais.

“O governo (dos EUA) se comprometerá a reconhecer o resultado certificado das eleições democráticas de 2026 no Brasil e a apoiar relações diplomáticas normais com qualquer candidato que seja livre e justamente escolhido pelo povo brasileiro?” Senadores Jeanne Shaheen, Tim Kaine e Peter Welch

Os democratas também criticaram o que classificaram como uma sequência de ações do governo Trump que pode representar interferência nos assuntos internos do Brasil. Segundo eles, ao longo do segundo mandato do presidente americano, autoridades dos EUA adotaram medidas que podem afetar a estabilidade política e institucional brasileira.

“Ao longo do segundo mandato do Presidente Trump, observamos autoridades dos EUA envolvidas em uma campanha de interferência e desestabilização no Brasil”, afirma a carta.

Entre os episódios citados está a nomeação de Darren Beattie como assessor sênior do Departamento de Estado para assuntos relacionados ao Brasil. Na avaliação dos parlamentares, a escolha gerou preocupação por causa das posições públicas de Beattie sobre o governo brasileiro e das instituições do país. Ele é um político de extrema direita e forte crítico do governo Lula (PT).

A carta também cita a adoção de novas tarifas sobre produtos brasileiros após uma investigação comercial conduzida pelos Estados Unidos. Segundo os senadores, a apuração teria sido “iniciada por determinação de Trump”, em meio a críticas do presidente americano a decisões de autoridades brasileiras.

Para os parlamentares, essas medidas se somam a outras ações diplomáticas, econômicas e políticas que, na avaliação deles, podem afetar a confiança no processo eleitoral brasileiro e a relação entre os dois países.

Relações diplomáticas

Jeanne Shaheen, Tim Kaine e Peter Welch também perguntaram se os Estados Unidos vão manter relações diplomáticas normais com o candidato que for escolhido de maneira livre e justa pelos eleitores brasileiros.

“O governo se compromete a reconhecer o resultado certificado das eleições democráticas de 2026 no Brasil e a apoiar relações diplomáticas normais com o candidato que for livre e justamente escolhido pelo povo brasileiro?” Senadores Jeanne Shaheen, Tim Kaine e Peter Welch

Além disso, eles querem saber como o Departamento de Estado coordena ações relacionadas à democracia e aos direitos humanos com parceiros do Hemisfério Ocidental, especialmente em iniciativas de assistência técnica ou monitoramento de processos eleitorais e judiciais.

“Como o Departamento coordena seus objetivos de democracia e direitos humanos com parceiros regionais no Hemisfério Ocidental, particularmente no que diz respeito à assistência técnica ou ao monitoramento de processos eleitorais e judiciais?” Senadores Jeanne Shaheen, Tim Kaine e Peter Welch

Comparação com a eleição de 2022

Na carta, os senadores fazem uma comparação com a eleição presidencial brasileira de 2022. Eles lembram que o governo dos EUA reconheceu rapidamente a vitória de Lula após a divulgação do resultado.

Os senadores também citam a reação americana aos ataques de 8 de Janeiro de 2023, quando apoiadores do então ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. Segundo os parlamentares, naquele momento os Estados Unidos demonstraram apoio ao governo eleito e às instituições democráticas brasileiras.

“Após os ataques de 8 de janeiro de 2023 às instituições democráticas brasileiras, os Estados Unidos apoiaram firmemente o governo recém-eleito do Brasil e tiveram papel importante na mobilização de apoio na região aos esforços brasileiros para defender a Constituição de 1988 e as instituições democráticas estabelecidas por ela”, finalizaram os senadores.