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Menino de três anos é resgatado no 6º dia após terremotos na Venezuela

Especialistas estimam que exista uma janela de aproximadamente 72 horas para conseguir retirar com vida pessoas soterradas após um tremor

AFP

Criança de 3 anos resgatada na Venezuela
Segundo o boletim oficial do governo da Venezuela, nesta terça-feira houve apenas esse resgate. Divulgação/Defesa Civil da Jordânia

Uma equipe de socorristas da Jordânia conseguiu resgatar com vida, nesta terça-feira (30), uma criança de três anos que havia ficado soterrada sob os escombros após os dois terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho, informou a Defesa Civil da Jordânia.

O resgate da criança é considerado uma exceção extremamente rara, por ter ocorrido seis dias após os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, que provocaram quase 2 mil mortes.

Especialistas estimam que exista uma janela de aproximadamente 72 horas para conseguir retirar com vida pessoas soterradas após um terremoto.

Nas imagens divulgadas pelas autoridades jordanianas, é possível ver a criança, que aparentemente não dava sinais de vida, sendo retirada dos escombros pelos socorristas durante a noite e levada rapidamente, coberta por um cobertor, até uma ambulância.

Segundo o boletim oficial do governo da Venezuela, nesta terça-feira houve apenas esse resgate. Na segunda-feira, quatro pessoas haviam sido retiradas com vida dos escombros, contra 2.407 no primeiro dia, no estado de La Guaira, epicentro da tragédia localizado a cerca de 40 km de Caracas.

A criança recebeu os primeiros socorros e, em seguida, foi encaminhada a um hospital, informou um comunicado da Defesa Civil da Jordânia.

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