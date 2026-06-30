Sobe para 1.943 o número de mortos após terremotos na Venezuela

Um forte tremor atingiu Caracas e o estado vizinho de La Guaira novamente na manhã desta segunda-feira (29)

Pelo menos 1.943 pessoas morreram e 10.571 ficaram feridas nos dois terremotos de 24 de junho na Venezuela, segundo um novo balanço oficial divulgado nesta terça-feira (30).

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, informou ainda, no boletim oficial, que há 15.866 pessoas afetadas pelo desastre. O balanço anterior, divulgado na segunda-feira, registrava 1.719 mortos.

Um forte tremor atingiu Caracas e o estado vizinho de La Guaira novamente na manhã desta segunda-feira (29), quase cinco dias após o duplo terremoto que deixou um balanço provisório de quase 1.500 mortos. Este é o tremor mais forte registrado desde quarta-feira (24), quando os dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram em menos de dois minutos.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do tremor de magnitude 4,6 desta segunda foi localizado a 27 quilômetros ao norte de Caraballeda, um balneário popular entre os moradores de Caracas.

No momento do novo tremor, Fernan Hernández tentava encontrar seu irmão nos escombros do prédio de cinco andares onde morava em La Guaira. “A diferença do terremoto anterior é que aquele veio pela lateral. Este veio do chão, que fez o solo vibrar. Todos nós sentimos”, disse um morador venezuelano de 57 anos à AFP.

“O pânico foi horrível. Queremos muito que nos ajudem o máximo possível a recuperar os corpos”, acrescentou, em frente à pilha de cimento, entulho e poeira. Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia, disse em uma mensagem no Telegram: “Acabamos de ter uma réplica de intensidade moderada. Não temos relatos de danos adicionais em nenhum lugar do território nacional“.

Este novo tremor ocorre enquanto equipes de resgate venezuelanas e internacionais correm contra o tempo para tentar resgatar pessoas com vida sob os escombros. As autoridades evitam mencionar pessoas desaparecidas, mas, segundo dados da ONU, há aproximadamente 50.000 desaparecidos. Em La Guaira, a destruição é generalizada, com prédios reduzidos a escombros ou inclinados. O governo venezuelano informou que 774 prédios desabaram e 189 ruíram completamente.

Resgates

Um total de 6.461 pessoas foram resgatadas após o duplo terremoto de 24 de junho na Venezuela, sendo o caso mais recente o de uma criança de dois anos..

“Se somarmos a isso as 13.400 ou 13.500 pessoas que conseguiram sair por conta própria ou foram ajudadas por amigos e familiares, podemos chegar a um total de 19.861 pessoas salvas em La Guaira”, o epicentro da tragédia causada pelos terremotos, declarou o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.