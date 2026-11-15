México registra 10 jornalistas assassinados em 2026 após morte em Acapulco

O México chegou a dez jornalistas assassinados em 2026 após a morte de Eduardo Flores, encontrado sem vida na noite desse sábado (14), no balneário turístico de Acapulco. O caso foi divulgado neste domingo (15) pelo portal Enfoque Informativo, veículo em que o profissional trabalhava.

O corpo foi localizado em uma rua da região histórica de Sabana, segundo informações de relatórios policiais obtidos pela agência AFP. Uma ligação para o serviço de emergência 911 alertou as autoridades sobre a presença de um homem caído no local. Em seguida, agentes da polícia municipal confirmaram a ocorrência.

A Promotoria do estado de Guerrero, onde fica Acapulco, informou que abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da morte.

O profissional cobria temas relacionados à segurança pública, aos direitos humanos e aos desaparecimentos. Em comunicado, o Enfoque Informativo classificou o crime como um ataque à liberdade de expressão e ao direito da população de receber informações.

O veículo também cobrou uma investigação exaustiva, transparente e profissional, além de afirmar que continuará exercendo sua atividade jornalística.

“Este atentado não apenas tira a vida de um colega, amigo e ser humano valioso; constitui um ataque direto à liberdade de expressão e ao direito da sociedade de estar informada” Portal Enfoque Informativo

Violência contra jornalistas no México

Com a morte de Flores, o México contabiliza dez jornalistas assassinados desde o início de 2026, segundo levantamento da organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF).

O estado de Guerrero está entre as regiões mais violentas do país, cenário que aumenta os riscos para profissionais que cobrem temas como criminalidade, segurança e violações de direitos humanos.

A impunidade também é uma preocupação recorrente. De acordo com organizações não governamentais, grande parte dos assassinatos de jornalistas no México não chega a uma responsabilização efetiva dos envolvidos.

*Com informações da AFP