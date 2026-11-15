JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
2º Turno das Eleições 2026: Últimas Notícias | 22h30 - 00h00
Mundo

México registra 10 jornalistas assassinados em 2026 após morte em Acapulco

Eduardo Flores foi encontrado morto nesse sábado (14) em Guerrero; autoridades investigam o caso

Jovem Pan*

Jornalista Eduardo Flores, assassinado no México
Jornalista Eduardo Flores, assassinado no México Arquivo Pessoal

O México chegou a dez jornalistas assassinados em 2026 após a morte de Eduardo Flores, encontrado sem vida na noite desse sábado (14), no balneário turístico de Acapulco. O caso foi divulgado neste domingo (15) pelo portal Enfoque Informativo, veículo em que o profissional trabalhava.

O corpo foi localizado em uma rua da região histórica de Sabana, segundo informações de relatórios policiais obtidos pela agência AFP. Uma ligação para o serviço de emergência 911 alertou as autoridades sobre a presença de um homem caído no local. Em seguida, agentes da polícia municipal confirmaram a ocorrência.

A Promotoria do estado de Guerrero, onde fica Acapulco, informou que abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da morte.

O profissional cobria temas relacionados à segurança pública, aos direitos humanos e aos desaparecimentos. Em comunicado, o Enfoque Informativo classificou o crime como um ataque à liberdade de expressão e ao direito da população de receber informações.

O veículo também cobrou uma investigação exaustiva, transparente e profissional, além de afirmar que continuará exercendo sua atividade jornalística.

“Este atentado não apenas tira a vida de um colega, amigo e ser humano valioso; constitui um ataque direto à liberdade de expressão e ao direito da sociedade de estar informada”Portal Enfoque Informativo

Violência contra jornalistas no México

Com a morte de Flores, o México contabiliza dez jornalistas assassinados desde o início de 2026, segundo levantamento da organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF).

O estado de Guerrero está entre as regiões mais violentas do país, cenário que aumenta os riscos para profissionais que cobrem temas como criminalidade, segurança e violações de direitos humanos.

A impunidade também é uma preocupação recorrente. De acordo com organizações não governamentais, grande parte dos assassinatos de jornalistas no México não chega a uma responsabilização efetiva dos envolvidos.

*Com informações da AFP

Assuntos

continue lendo

Sheinbaum enviará carta a Google tras renombrar el Golfo de México como 'Golfo de América' Mundo Sheinbaum diz que não há mais nenhuma caravana de imigrantes rumo aos EUA Donald Trump ameaçou dobrar as tarifas sobre o México caso o país não contivesse o movimento
  1. Lula chega na Espanha para reunião com Pedro Sánchez; assista Nícolas Robert · há 1 hora
  2. Em Cuzco, Papa destaca papel das tradições religiosas na união entre os povos Estadão Conteúdo · há 4 horas
  3. Jensen Huang articula retorno ao cargo de CEO da Nvidia após escândalo, diz jornal Jovem Pan · há 4 horas
  4. Brasil e Filipinas firmam acordo para ampliar cooperação no agronegócio Estadão Conteúdo · há 5 horas