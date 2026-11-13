Microsoft diz que suspensão em voos dos EUA não tem relação com seus serviços
A Microsoft afirmou não ter indícios de que a suspensão nacional de voos determinada pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) esteja relacionada a serviços da companhia. Em publicação no X, a empresa declarou:
“Não temos nenhuma indicação de que a suspensão nacional de voos da FAA esteja relacionada a qualquer serviço da Microsoft”.
A manifestação ocorre em meio a especulações de uma relação entre a pane nos serviços da Microsoft ocorrida hoje e a interrupção das operações aéreas nos EUA.
Suspensão dos voos
A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos suspendeu todas as decolagens no país nesta sexta-feira após uma falha de comunicação no controle de tráfego aéreo. Em publicação no X, o secretário de Transportes, Sean Duffy, afirmou que o problema atingiu todos os centros de controle de tráfego aéreo em rota.
“Os técnicos da FAA estão investigando o problema. Divulgaremos atualizações assim que tivermos novas informações”, escreveu Duffy.
A FAA citou “circunstâncias extraordinárias” e razões de segurança para determinar que os voos com partida prevista de aeroportos americanos permaneçam em solo até novo aviso. Os aviões que já estavam no ar podiam pousar. Segundo a agência, os voos internacionais com destino aos Estados Unidos seriam avaliados caso a caso.
O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmou que não há indícios de que uma ameaça ao país tenha motivado a suspensão das decolagens em todos os aeroportos americanos. Em conversa com jornalistas na Casa Branca, ele atribuiu a paralisação a uma falha nas telecomunicações.
*Com informações do Estadão Conteúdo
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