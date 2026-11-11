Milei chora ao se despedir de Papa Leão XIV na Argentina

Mais de três milhões de pessoas participaram nesta quarta em Luján

Um vídeo gravado nesta quarta-feira (11) mostra o presidente argentino, Javier Milei, em lágrimas ao se despedir do Papa Leão XIV.

Mais de três milhões de pessoas participaram nesta quarta em Luján, da última missa de Leão XIV na Argentina, antes de sua partida para o Peru, a mais multitudinária de seu pontificado. Segundo o Vaticano, o papa chegou à base aérea Callao em Lima aproximadamente às 17 horas para a terceira e final etapa de sua passagem pelo continente.

O papa se encontrou com o presidente algumas vezes durante a passagem pelo país, incluindo uma reunião reservada na Casada Rosada, residência presidencial, no último domingo (8).

MILEI DESPIDIÓ AL PAPA LEÓN XIV EN EZEIZA Y SE EMOCIONÓ EN EL SALUDO FINAL



El Presidente despidió a León XIV en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el cierre de su histórica visita. Durante la ceremonia de despedida, un grupo de niños entonó la canción religiosa “Alma… pic.twitter.com/sfAaMAkY5K — Clarín (@clarincom) November 11, 2026

Com o encontro maciço no principal ponto de peregrinação católica do país, o papa encerrou uma visita de quatro dias à Argentina, que reuniu multidões em todas as suas etapas.

Os fiéis se reuniram em torno da Basílica de Luján, cerca de 75 quilômetros a oeste de Buenos Aires. Alguns subiram em grades, cercas, árvores e postes de luz para ver o pontífice, e a multidão entoava: “Obrigado, Leão, pela sua bênção”.

Em sua homilia, Leão XIV pediu acolhida aos mais vulneráveis. “Há lugar para todos, especialmente para os mais necessitados: os pobres e os famintos, os migrantes, os doentes e os presos”, disse.

“Argentina, levanta-te e anda”, exortou o papa, vestido com uma casula branca e celeste que identifica a Virgem de Luján, padroeira do país, cujas cores são as mesmas da bandeira argentina.

“Minha lembrança se dirige de maneira especial ao nosso querido papa Francisco, que sempre levou a ‘Patroncita morena’ em seu coração”, disse o pontífice.

Os argentinos lamentam que o antecessor de Leão XIV jamais tenha voltado ao seu país depois de ter sido eleito papa em 2013, mas, para alguns, a visita do pontífice americano e peruano veio curar essa ferida.

“É um momento muito importante para nós porque tivemos um papa argentino e ele não pôde vir, e isso me doeu. E este papa está nos dando muita atenção”, disse Estela Adorno, uma mulher de 76 anos.

“Obrigado, Argentina, por me receber de braços abertos”, gritou Leão XIV em sua despedida no palco.

Encerrado o evento, os fiéis começaram a se retirar sob o forte sol do meio-dia, muitos com bandeiras argentinas e do Vaticano.

“Foi uma experiência única, inesquecível. A visita do papa deixa uma emoção muito grande e sinto que isso vai ser uma mudança para o nosso país”, disse à AFP Daiana Rivero, de 36 anos.

Antes de chegar a Luján, o pontífice visitou a prisão de Devoto, na capital argentina, onde incitou um grupo de 75 detentos e alguns familiares a “reiniciar suas vidas”.

Cultura argentina

O papa, de 71 anos, realiza uma viagem de 12 dias por Uruguai, Argentina e Peru menos de um mês depois de se submeter a uma cirurgia para extirpar um câncer de pulmão.

Na tarde desta quarta-feira, ele chegou a Lima, capital do Peru, país onde viveu por duas décadas como missionário e bispo.

Todos os eventos do papa na Argentina reuniram grandes públicos, em um país onde estudos mostram uma queda contínua no número de fiéis nas últimas décadas.

A missa de Luján superou a de segunda-feira, quando 2,5 milhões de pessoas haviam se reunido para sua primeira celebração ao ar livre em Buenos Aires. Na terça-feira, outros 650 mil fiéis participaram pela manhã de uma missa em Córdoba, no centro do país, e, à noite, uma vigília com jovens em Buenos Aires reuniu mais de um milhão de pessoas.

“Sociologicamente, não creio que haja mais católicos porque o papa vem”, disse à AFP Nicolás Viotti, pesquisador do Conicet especializado em religião.

“As marchas, as procissões têm a ver com a cultura argentina de ocupar o espaço público. E o catolicismo não é diferente disso, ou talvez o catolicismo seja um pouco a razão de isso acontecer”, acrescentou.

Em seus discursos, Leão XIV desafiou as políticas do presidente ultraliberal Javier Milei, ao conclamar a aplicação de uma economia mais inclusiva, o apoio aos sindicatos e o fim dos cortes de verbas que prejudicam a assistência aos pobres e às pessoas com deficiência.

*Com informações da AFP