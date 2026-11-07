Ministro das Relações Exteriores da Itália é alvo de hacker e tem dados vazados na ‘dark web’
O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou neste sábado (7) que é alvo de “cibercriminosos” que estão divulgando seus dados pessoais na “dark web”, a parte oculta da internet, devido ao apoio de seu país à Ucrânia. O governo italiano apoia Kiev nas esferas humanitária e militar na guerra deflagrada após a invasão russa de seu território, em 2022.
“Há vários dias, cibercriminosos vêm divulgando meus dados pessoais na dark web e buscam obter mais informações, expondo-me, assim, a novas ameaças e intimidações”, escreveu Tajani no X.
“Eles também envolvem minha família e estão dispostos a pagar para obter mais detalhes sobre mim e meus entes queridos. Minha reação é muito simples: não me deixarei intimidar de forma alguma”, acrescentou o chefe da diplomacia italiana.
“Nossa posição sobre a Ucrânia é a razão política pela qual estou na mira deles: defender a liberdade de um Estado soberano, assumir uma posição clara a favor da democracia e da independência de uma nação, é isso que é perigoso aos olhos dessas entidades criminosas”, denunciou.
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