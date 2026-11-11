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Mississippi elege 1º senador democrata desde 1947; saiba quem

Democrata Scott Colom venceu a eleição para o Senado dos Estados Unidos

Estadão Conteúdo

Mississippi Democratic Senate Candidate Scott Colom Meets With Voters, As State Continues To Count Ballots
Mississippi Democratic Senate Candidate Scott Colom Meets With Voters, As State Continues To Count Ballots BRANDON BELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O democrata Scott Colom venceu a eleição para o Senado dos EUA representando o Mississippi, derrotando a republicana Cindy Hyde-Smith nesta quarta-feira. Colom será o primeiro senador negro do Mississippi desde a era da Reconstrução pós-Guerra Civil.

A vitória de Colom representa uma mudança sísmica no Mississippi, que tem sido controlado principalmente por conservadores brancos por gerações. O resultado se soma a uma repreensão decisiva nas eleições de meio de mandato a Trump, cujo partido sofreu derrotas em vários estados controlados pelos republicanos.

A Associated Press declarou a vitória de Colom após os funcionários eleitorais locais passarem vários dias processando cédulas de voto ausente e provisórias.

A última vez que o Mississippi escolheu um novo senador democrata foi em 1947, e o vencedor na época era um segregacionista convicto. Colom, um promotor de 43 anos, capitalizou a grande população negra do estado, o descontentamento com a economia e os erros de Cindy Hyde-Smith enquanto ela buscava um segundo mandato completo.

Durante a campanha, Colom afirmou que poderia representar todo o Mississippi, um estado onde as divisões raciais há muito definem sua política e sociedade.

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