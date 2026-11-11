Mississippi elege 1º senador democrata desde 1947; saiba quem
O democrata Scott Colom venceu a eleição para o Senado dos EUA representando o Mississippi, derrotando a republicana Cindy Hyde-Smith nesta quarta-feira. Colom será o primeiro senador negro do Mississippi desde a era da Reconstrução pós-Guerra Civil.
A vitória de Colom representa uma mudança sísmica no Mississippi, que tem sido controlado principalmente por conservadores brancos por gerações. O resultado se soma a uma repreensão decisiva nas eleições de meio de mandato a Trump, cujo partido sofreu derrotas em vários estados controlados pelos republicanos.
A Associated Press declarou a vitória de Colom após os funcionários eleitorais locais passarem vários dias processando cédulas de voto ausente e provisórias.
A última vez que o Mississippi escolheu um novo senador democrata foi em 1947, e o vencedor na época era um segregacionista convicto. Colom, um promotor de 43 anos, capitalizou a grande população negra do estado, o descontentamento com a economia e os erros de Cindy Hyde-Smith enquanto ela buscava um segundo mandato completo.
Durante a campanha, Colom afirmou que poderia representar todo o Mississippi, um estado onde as divisões raciais há muito definem sua política e sociedade.
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