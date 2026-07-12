Morre Lindsey Graham, senador norte-americano, aos 71 anos

Considerado grande apoiador de Trump e de Israel, político era um defensor ferrenho da guerra contra o Irã

O senador Lindsey Graham, importante aliado do presidente Donald Trump, morreu no sábado, aos 71 anos, após uma "doença breve e repentina", informou seu gabinete. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP)

O proeminente senador americano Lindsey Graham, um aliado fundamental do presidente Donald Trump, morreu aos 71 anos após uma “breve e repentina doença”, informou seu gabinete no domingo (12). Graham, conhecido por seu trabalho em política externa, foi um defensor ferrenho da guerra com o Irã e, nos últimos anos, instou tanto o governo Trump quanto o governo Biden a apoiarem a luta de Kiev contra a invasão russa.

O gabinete do senador republicano da Carolina do Sul afirmou, em comunicado em sua conta oficial no Facebook, que ele “faleceu após uma breve e repentina doença” na noite de sábado (11). Graham completou 71 anos na quinta-feira (9).

“A família do senador Graham agradece as orações neste momento e pede privacidade durante este período incrivelmente difícil”, diz o comunicado. A NBC News informou que os serviços de emergência responderam a um chamado de “parada cardíaca” na casa de Graham em Capitol Hill na noite de sábado, de acordo com áudios do rádio da polícia obtidos pela NBC e outros veículos de comunicação.

Neste domingo, Trump prestou homenagem ao influente senador, chamando-o de “uma das maiores pessoas” em uma publicação em seu site Truth Social. “O senador Lindsey Graham, uma das maiores pessoas e um dos senadores que já conheci, faleceu! Ele estava sempre trabalhando e era um verdadeiro patriota americano. Sentiremos muita falta de Lindsey!!!”

Graham tentou, sem sucesso, a presidência em 2016, alertando na época que os republicanos não deveriam apoiar Trump porque ele era um “incitador ao ódio racial, xenófobo e intolerante religioso“.

A relação entre eles ficou tensa após a revolta no Capitólio em 6 de janeiro de 2021, com Graham afirmando que seus colegas republicanos deveriam “desconsiderá-lo, já chega” — embora mais tarde ele tenha votado contra a condenação de Trump em seu julgamento de impeachment. Graham reconciliou-se com ele depois que Trump retornou ao cargo e apoiou sua candidatura à reeleição.

‘Grande amigo de Israel’

Graham também foi um forte apoiador de Israel e um defensor ferrenho da guerra com o Irã. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse: “Lindsey é uma grande amiga de Israel e uma amiga muito querida para mim.” “Lindsey entendia que a segurança de Israel e dos Estados Unidos é inseparável. Ele dedicou sua vida a defender os Estados Unidos, fortalecer nossa aliança e defender o mundo livre“, disse Netanyahu em um comunicado divulgado por seu gabinete.

O presidente israelense Isaac Herzog disse que a notícia o deixou “chocado e com o coração partido”. “O senador Graham foi um farol de clareza moral e um verdadeiro líder da parceria EUA-Israel”, disse ele em uma postagem no X. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também disse estar profundamente triste com a morte de Graham, a quem conheceu em Kiev na sexta-feira passada.

“Ele visitou a Ucrânia dez vezes durante os anos da invasão russa em grande escala e esteve aqui com o nosso povo quando mais precisávamos… Os Estados Unidos e o mundo perderam um líder determinado”, disse Zelensky em uma publicação no Facebook. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, aplaudiu a luta de Graham em apoio à Ucrânia, chamando-o de “líder determinado e destemido”.