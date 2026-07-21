MP britânico diz que ex-deputada combe levou 21 golpes na cabeça com um martelo até morrer

O crime aconteceu no dia 8 de julho mas foi somente um dia depois que o jardineiro encontrou o corpo sem vida da Ann Widdecombe

O Ministério Público britânico revelou nesta terça-feira (21) que a renomada política conservadora Ann Widdecombe foi atingida 21 vezes na cabeça com um martelo durante o ataque que tirou sua vida há algumas semanas, quando ela se encontrava em sua residência na vila de Haytor – um ataque que foi gravado em vídeo.

Kashif Malik, o promotor, relatou perante o Tribunal Superior de Justiça que o acusado, Joshua Kerry, chegou à casa de Widdecombe em um veículo vermelho, entrou pela porta da frente e permaneceu no local por dois minutos, tempo durante o qual durou o ataque, já qualificado anteriormente como de “extrema violência”.

O crime ocorreu no último dia 8 de julho, mas foi somente um dia depois que o jardineiro, alertado pelo assistente pessoal de Widdecombe, encontrou o corpo sem vida da ex-deputada com um ferimento grave na cabeça. O promotor explicou que o alarme foi dado depois que a vítima não compareceu a uma entrevista.

Malik informou que a polícia continua investigando o motivo do crime cometido por Kerry, sem descartar, inclusive, motivações terroristas ou políticas. Nas imagens que registraram o ataque, vê-se o acusado roubando a bolsa de Widdecombe antes de deixar a casa, informa a BBC.

Kerry, de 28 anos e natural de Rotherham, foi acusado na segunda-feira (20) de homicídio após uma breve audiência na qual falou apenas para confirmar sua identidade. Em prisão preventiva desde que foi detido dois dias após o ataque, ele comparecerá novamente em 9 de outubro. Seu julgamento está marcado para junho de 2027.

Widdecombe, de 78 anos, foi deputada conservadora por duas décadas e ocupou vários cargos no gabinete de John Major durante a década de 1990. Posteriormente, ela se juntou ao movimento de extrema direita de Nigel Farage, primeiro como eurodeputada pelo Partido Brexit e, já em 2023, como porta-voz do Reform UK.

Vale destacar também sua participação em programas de televisão, primeiro no concurso de dança “Strictly Come Dancing”, em 2010, e, oito anos depois, chegando à final de uma edição do “Big Brother” com celebridades.