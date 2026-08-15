Segundo terremoto atinge a Indonésia, com magnitude de 6,9

Novo tremor acontece horas depois de um outro de magnitude 7,7

O epicentro foi localizado em Pematangsiantar, a 126 km ao sudeste da capital da ilha, Medan

Um terremoto de magnitude 6,9 sacudiu neste sábado (15) a ilha indonésia de Sumatra, informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS), horas depois de um tremor de magnitude 7,7 que deixou ao menos 38 mortos no leste do país.

O epicentro foi localizado em Pematangsiantar, a 126 km ao sudeste da capital da ilha, Medan, no oeste da Indonésia. O abalo ocorreu a uma profundidade de 183 km e não foi emitido alerta de tsunami.

A Indonésia e seus países vizinhos sofrem terremotos frequentes devido à localização no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma região de intensa atividade sísmica que se estende do Japão pelo Sudeste Asiático e ao longo da bacia do oceano Pacífico.

O balanço de mortos pelo primeiro terremoto de magnitude 7,7 que atingiu o leste da Indonésia subiu para 38, informou um funcionário do serviço de gestão de desastres, revendo para cima o balanço anterior de 20 mortos.

“Está confirmada a morte de 38 pessoas. Duas ficaram gravemente feridas, 11 têm ferimentos leves e cerca de 2.000 pessoas evacuaram a área por meios próprios”, declarou em coletiva de imprensa o chefe da agência nacional de gestão de desastres, Suharyanto.

Primeiro tremor

Milhares tiveram de deixar áreas costeiras após o forte terremoto que atingiu o leste da Indonésia, provocando um breve alerta de tsunami, informaram as autoridades.

O epicentro do tremor, registrado às 5h58 locais (18h58 de sexta-feira no horário de Brasília) em baixa profundidade ao norte da ilha de Flores, ocorreu a 68 quilômetros da cidade de Ende, na província de Nusa Tenggara Oriental, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terremoto foi seguido por fortes réplicas, incluindo uma de magnitude 6,1.

“De repente, tudo começou a tremer e entrei em pânico”, relatou à AFP Lukas Lotar, funcionário de um hospital de 31 anos. “Os pacientes também fugiram; o tremor foi forte. Vi que algumas paredes ficaram rachadas”, acrescentou.

O porta-voz da agência indonésia de gestão de desastres, Berton Suar Pelita Panjaitan, informou à imprensa que “até o momento foram registradas duas mortes”, de um homem e uma mulher.

“Assim que os dados forem confirmados, anunciaremos oficialmente o número definitivo de vítimas e a extensão dos danos causados pelo terremoto aos edifícios”, acrescentou.

A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia (BMKG) alertou após o tremor para a possibilidade de ondas de tsunami “nas províncias de Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi do Sul e Nusa Tenggara Ocidental”. O alerta foi posteriormente cancelado.

“Nós recomendamos fortemente às comunidades ao longo da costa norte de Flores e das áreas do sul, nas ilhas meridionais e em toda a região sul, que realizem uma autoevacuação imediata”, havia declarado Abdul Muhari, funcionário da agência nacional de desastres BNPB.

Deslocamentos

Habitantes da cidade de Maumere, na ilha de Flores, começaram a se deslocar para regiões mais elevadas, observou um correspondente da AFP. Foi possível ver o mar recuar na área, um fenômeno frequentemente observado antes de um possível tsunami.

Imagens exibidas pela televisão indonésia mostraram centenas de pessoas deixando áreas da regência de Nagekeo, além de prédios danificados.

O tremor deste sábado ocorre poucos dias após outro terremoto de grande magnitude, de 7,4, ter atingido o oeste da Colômbia na segunda-feira (10), provocando pelo menos 287 mortes e extensos danos materiais.