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Mulher é presa por costurar os lábios de colega de apartamento no Japão

De acordo com a investigação, Masae Sakurai fez a costura com linha e agulha; prisão foi realizada na segunda-feira (6)

AFP

Masae Sakurai, mulher presa suspeita de costurar os lábios de sua colega de apartamento
Masae Sakurai, mulher presa suspeita de costurar os lábios de sua colega de apartamento Reprodução / Redes Sociais

A polícia japonesa prendeu uma mulher suspeita de costurar os lábios de sua colega de apartamento após uma discussão, informaram as autoridades nesta quinta-feira (9).

A vítima, uma mulher de 42 anos, conseguiu escapar da residência localizada na cidade de Koga e correu até um estabelecimento comercial próximo, onde mostrou um papel com a palavra “Socorro”, declarou à AFP uma fonte da polícia local.

A polícia da província de Ibaraki, onde fica Koga, prendeu Masae Sakurai, de 49 anos, sob suspeita de agressão.

Segundo a investigação, Sakurai morava com a vítima no momento da agressão, em 29 de junho, quando costurou os lábios “com linha e agulha”. A mulher foi presa na segunda-feira (6).

A polícia continua investigando o caso, incluindo informações não confirmadas de que uma terceira pessoa também morava na residência.

Masae “ficou irritada após uma discussão e costurou meus lábios”, teria declarado a vítima aos policiais, segundo o canal público NHK.

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