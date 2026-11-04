Mulher trans vence deputado republicano e conquista eleição inédita no Alabama

A engenheira de software Allison Montgomery, do Partido Democrata, foi eleita nesta terça-feira (3) para a Câmara dos Representantes do Alabama, nos Estados Unidos. Com 53,2% dos votos, ela derrotou o republicano Phillip Rigsby, que recebeu 46,7%, em uma disputa marcada por ataques à identidade de gênero da candidata. Montgomery será a primeira pessoa assumidamente trans a ocupar uma cadeira no Legislativo estadual.

A democrata representará o 25º Distrito, na região de Huntsville, e substituirá Rigsby, farmacêutico que exercia o mandato desde 2022. A Secretaria de Estado do Alabama divulgou os resultados ainda extraoficiais após a conclusão da apuração. Embora Montgomery tenha conseguido derrotar um parlamentar republicano, o partido de Donald Trump manteve o controle do governo estadual e venceu a maior parte das disputas realizadas no Alabama.

Identidade como alvo

A identidade de gênero de Montgomery foi explorada por Rigsby nas semanas anteriores à eleição. Durante um encontro do Partido Republicano no condado de Madison, realizado cerca de duas semanas antes da votação, o deputado utilizou o exemplo de uma excursão escolar à capital do Alabama para questionar a presença de uma mulher trans no Legislativo. O parlamentar argumentou que a transição de gênero poderia interferir na maneira como sua adversária formularia políticas públicas.

“Quando você levar sua filha do quarto ano a Montgomery numa excursão da escola, vai entrar no gabinete de uma pessoa transgênero. Essa pessoa tem todo o direito de viver como quiser”, disse Rigsby, conforme relatado pelo Alabama Political Reporter. “Mas, quando alguém escolhe mudar de gênero, isso muda tudo: como encara as coisas, como enxerga as políticas públicas e como conduz os projetos de lei.”

O republicano declarou que não pretendia fazer um ataque pessoal, mas insistiu que os eleitores precisavam conhecer a identidade de gênero da adversária antes de decidir o voto. Montgomery, por sua vez, afirmou que a questão não aparecia espontaneamente nas conversas que mantinha com os moradores do distrito e acusou Rigsby de tentar deslocar o debate eleitoral de suas propostas.

“Quando eu bato na porta das pessoas e falo do que defendo, nenhum de nós liga para o fato de eu ser transgênero. Mas Phillip Rigsby liga. Eles são obcecados por mim”, afirmou. “Se eu não falo disso e ninguém percebe conversando comigo, que diferença faz? Por que ele precisa trazer isso à tona? Estão tentando distrair vocês.”

Propostas para Alabama

Montgomery nasceu em Huntsville, onde frequentou escolas locais antes de concluir a formação universitária na Universidade do Alabama em Huntsville. Profissional da área de tecnologia, trabalha em projetos associados ao Redstone Arsenal, instalação militar que concentra atividades de defesa e pesquisa na região. Sua experiência política anterior está ligada à Alabama Trans Rights Action Coalition, organização que atua em defesa dos direitos da população trans no estado.

O envolvimento com a militância começou em meio às discussões sobre restrições legais relacionadas à identidade de gênero e ao acesso a tratamentos médicos. Ao explicar suas motivações, Montgomery declarou: “Eu não queria que fosse crime ir ao supermercado. Não queria que fosse crime um médico me receitar o hormônio que salvou a minha vida.”

Na disputa eleitoral, a democrata também procurou concentrar sua plataforma em questões econômicas e serviços públicos. Entre as medidas defendidas estão a ampliação do Medicaid, programa de assistência médica voltado à população de baixa renda, a instituição de um salário mínimo estadual e o incentivo à construção de moradias mais acessíveis. Montgomery propôs ainda eliminar o imposto sobre alimentos, ampliar o financiamento da educação pública e rever o programa que utiliza recursos estaduais para custear mensalidades em escolas particulares.

Leis estaduais contestadas

A chegada de Montgomery ao Legislativo ocorre em um estado que aprovou medidas restritivas relacionadas ao reconhecimento da identidade de gênero. Em fevereiro de 2025, a governadora republicana Kay Ivey sancionou a legislação conhecida como What Is a Woman? (“O que é uma mulher?”), que estabelece definições legais de homem e mulher com base no sexo atribuído no nascimento, sem considerar a identidade de gênero.

A norma é contestada pela União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU) e por outras organizações, que apontam efeitos discriminatórios sobre pessoas trans e intersexo. Seus defensores sustentam que as definições legais são necessárias para a aplicação de políticas e a organização de espaços separados por sexo. Montgomery criticou a medida durante a campanha e acusou Rigsby de apoiá-la, afirmando que a legislação permitiria ao governo interferir na intimidade das pessoas.

Apesar da eleição inédita, a vitória democrata não modifica as regras atualmente em vigor no Alabama. Uma eventual alteração dependerá da aprovação de outra lei pela Assembleia Legislativa ou de uma decisão judicial. Montgomery exercerá um mandato de quatro anos na Câmara estadual, órgão distinto do Congresso dos Estados Unidos.

No âmbito federal, a primeira pessoa assumidamente trans a conquistar uma cadeira no Congresso foi a democrata Sarah McBride, eleita deputada por Delaware em 2024. Montgomery, por sua vez, será a primeira representante assumidamente trans no Legislativo do Alabama.