NASA envia a ‘Trionda’, bola oficial da Copa, para o espaço

Estudos visam compreender como a massa interna do objeto influencia a trajetória, estabilidade e rotação após o chute dos atletas

A NASA enviou a bola oficial da Copa do Mundo da FIFA, que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no Canadá e no México, para a Estação Espacial Internacional.

“A bola oficial da Copa do Mundo da FIFA foi para o espaço! Estamos trabalhando para inspirar a próxima geração, mostrando como a exploração espacial inspira a inovação na ciência do esporte — e na vida cotidiana”, destacou a NASA em uma publicação na rede social X.

Em colaboração com o Laboratório Nacional da ISS em 2019, pesquisadores utilizaram o ambiente de microgravidade da estação para estudar como a massa interna de uma bola de futebol afeta seu movimento, estabilidade e rotação. As descobertas aprimoraram a compreensão de como as tecnologias integradas, incluindo sensores na bola, podem influenciar o desempenho durante a partida. A pesquisa contribuiu para os estudos utilizados no desenvolvimento e na avaliação de bolas de futebol para importantes torneios internacionais, incluindo a Copa do Mundo da FIFA.

The official FIFA World Cup ball went to space!



We're working to inspire the next generation by showing how space exploration inspires innovation in sports science — and everyday life. Learn more: https://t.co/CWbI8MFDtp pic.twitter.com/ebJtkpD5uM — NASA (@NASA) June 20, 2026

Desde 2022, a Adidas incorpora componentes eletrônicos nas bolas oficiais utilizadas nos principais torneios. Os sensores registram a velocidade, a posição e o contato em tempo real para facilitar a arbitragem e a transmissão. No entanto, esses sensores também adicionam massa em pontos específicos da bola, e uma distribuição desigual da massa pode afetar sua trajetória no ar.

Pesquisas realizadas no espaço contribuíram para melhorar a compreensão de como a massa interna, incluindo os sensores integrados, pode influenciar a estabilidade e a rotação em condições reais de jogo. Esse trabalho se baseia em pesquisas anteriores sobre como objetos em rotação se comportam em condições de microgravidade.

Engenheiros do Centro de Pesquisa Ames da NASA, no Vale do Silício, Califórnia, testaram a bola Brazuca da Adidas, desenvolvida para a Copa do Mundo da FIFA 2014, em condições de túnel de vento no Laboratório de Mecânica dos Fluidos. Os pesquisadores estudaram o comportamento aerodinâmico, incluindo como chutes com pouco efeito podem produzir um movimento irregular, em que a bola se desloca de forma imprevisível devido ao fluxo de ar instável pelas costuras. Os engenheiros da NASA mediram as velocidades e as condições de fluxo em que esse efeito era mais pronunciado.

Ajustes na forma do painel, na profundidade das costuras e na textura da superfície podem influenciar a consistência do voo, o que ajuda a determinar se uma bola faz uma curva, desce ou mantém sua trajetória durante a partida.

Agora, a NASA e a Adidas apresentam essa ciência por meio de uma demonstração chamada “STEMonstration”, que compara como bolas de futebol com diferentes equilíbrios giram e se movem em condições de microgravidade. O experimento mostra como a mesma física que rege o movimento no espaço também influencia o jogo a que milhões de pessoas assistem na Terra.

*Com informações da Agência Estado