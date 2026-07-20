EUA concluem nona noite de ataques ao Irã e sonda diplomacia

Objetivo da ação é 'reduzir ainda mais a capacidade iraniana de atacar navios comerciais e tripulantes civis', disse o país

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou que as forças americanas concluíram a nona noite consecutiva de ataques contra o Irã, em comunicado publicado na noite deste domingo (19).

Segundo o Centcom, os alvos das ofensivas foram centros de comando militar iranianos, instalações de defesa aérea e de vigilância costeira, unidades marítimas, locais de lançamento de mísseis e drones e redes de comunicação. O objetivo da ação é reduzir ainda mais a capacidade iraniana de atacar navios comerciais e tripulantes civis que transitam pelo Estreito de Ormuz, segundo o órgão.

“As forças armadas dos EUA estão responsabilizando o Irã, conforme determinação do Comandante-em-Chefe. As forças do Centcom permanecem altamente vigilantes, focadas, letais e prontas para a ação“, diz o comunicado.

Apesar da violência renovada, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que Washington permanece aberto a uma solução diplomática para a guerra no Oriente Médio.