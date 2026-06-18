Naturalizado peruano, papa Leão XIV visitará o país em novembro

O presidente do Peru comunicou que o pontífice irá a Chiclayo, Cusco, Lima, Piura, Pucallpa e Sullana durante a viagem de oito a 10 dias

Papa Leão XIV trabalhou e viveu no Peru por mais de 20 anos

O presidente do Peru, José María Balcázar, informou nesta quinta-feira (18) que o papa Leão XIV visitará o país na primeira quinzena de novembro. O chefe de Estado peruano deu declaração à rádio RPP depois de encontro com o pontífice no Vaticano.

Segundo Balcázar, Leão XIV passará de oito a 10 dias no Peru. Ele chegará ao país pela capital, Lima. Depois irá a outras cidades peruanas, como Chiclayo, Cusco, Piura, Pucallpa e Sullana.

Balcázar contou ter apresentado a Leão XIV a possibilidade de facilitar a ida de helicóptero a Cañaris e Incahuasi, cidades que abrigam importantes comunidades de língua quéchua (idioma do Império Inca). Também está em análise a inclusão de Puno e Iquitos no roteiro de visita do pontífice. No entanto, a decisão depende dos relatórios logísticos e de segurança a serem elaborados pelo Vaticano.

Vínculo com o Peru

Leão XIV viveu e trabalhou no país por mais de 20 anos. Em 2015, obteve a cidadania peruana. Em sua primeira fala como papa, na sacada do Vaticano, o pontífice alternou brevemente do italiano para o espanhol e dirigiu-se à sua “amada Diocese de Chiclayo”.

Em 1985, ele ingressou na missão agostiniana no Peru, onde trabalhou em Chulucanas por um ano. Em 1987, retornou aos Estados Unidos.

O pontífice foi enviado para missão em Trujillo em 1988. Em 1999, retornou aos Estados Unidos. Depois, passou um período em Roma, na Itália, até assumir cargo na província agostiniana de Chicago em 2013.

Em 2014, papa Francisco nomeou Leão XIV como administrador apostólico da Diocese de Chiclayo. No ano seguinte, o atual pontífice tornou-se bispo da cidade.

Ele foi nomeado administrador apostólico da Diocese de Callao em 2020. Leão XIV deixou o Peru em 2023 para assumir cargo no Vaticano.