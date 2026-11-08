Naufrágio de embarcação com migrantes deixa ao menos 35 mortos no Senegal

Há anos, milhares de pessoas originárias da África Ocidental, jovens em sua maioria, tentam chegar clandestinamente à Europa pela rota do Atlântico

Um pequeno barco com migrantes naufragou em frente à costa noroeste do Senegal, onde pelo menos 35 pessoas morreram, em uma nova tragédia na perigosa rota marítima entre a África e a Europa, informaram as autoridades neste domingo (8).

Na noite de sábado, o Ministério do Interior do Senegal tinha reportado um balanço provisório de 21 mortos e um sobrevivente.

O balanço subiu ao longo do domingo, chegando a pelo menos 35 mortos esta noite, segundo os serviços de emergência.

Uma fonte do Ministério do Interior esclareceu que “o balanço infelizmente vai aumentar”.

Há anos, milhares de pessoas originárias da África Ocidental, jovens em sua maioria, tentam chegar clandestinamente à Europa pela rota do Atlântico, principalmente rumo ao arquipélago espanhol das Canárias, a bordo de embarcações superlotadas e frequentemente precárias.

Segundo o jornal nacional Le Soleil, o naufrágio ocorreu em frente à costa da cidade de Loumpoul, na região de Louga (departamento de Kébémer), entre Dacar e Saint-Louis.

“A maioria das vítimas seria originária dos municípios de Léona e Thiéppe”, no mesmo departamento, acrescentou o jornal.

No sábado, a Gendarmeria senegalesa anunciou ter interceptado em frente a Dacar 142 migrantes clandestinos, entre eles várias mulheres e crianças, que tentavam chegar à Espanha a bordo de uma piroga.

Nos últimos anos, milhares de pessoas morreram ou desapareceram tentando chegar deste modo à Europa.