Navio que transportava gás natural explode após colidir com mina em Ormuz, diz Irã

Imagem em close-up de uma lupa destacando o Estreito de Ormuz em um mapa em Paris, França, em 15 de abril de 2026.

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta sexta-feira que um navio que transportava gás natural liquefeito pegou fogo após colidir com uma mina naval enquanto tentava navegar por “uma rota não autorizada” no Estreito de Ormuz, antes de acrescentar que ocorreu “uma explosão gigantesca” na área.

“Um navio que transportava gás liquefeito na parte leste do Estreito de Ormuz, ignorando as repetidas advertências, tentou navegar pela rota sul, não autorizada e perigosa, provocando uma explosão gigantesca ao colidir com uma mina naval”, afirmou em um comunicado, conforme divulgado pela emissora pública de televisão iraniana, IRIB.

Assim, ressaltou que “esse navio não aprendeu com a experiência dos petroleiros anteriores que explodiram e optou por navegar com o apoio de caças norte-americanos”, em referência à cobertura que o Exército dos Estados Unidos oferece às travessias pela rota marítima sul nessa via estratégica.

“Sem saber que as minas navais nunca se coordenam com o contrabandista e agressor Exército dos Estados Unidos para caçar suas presas, sofreu uma explosão muito grave”, ironizou, antes de reiterar que o Estreito de Ormuz “é administrado com total determinação e seriedade” e ressaltar que qualquer navio que tentar passar por essa zona “terá o mesmo destino que os navios anteriores”.

O Irã declarou fechado o Estreito de Ormuz – passagem estratégica do petróleo do Golfo Pérsico para países de todo o mundo – devido à ofensiva lançada em fevereiro pelos Estados Unidos e por Israel contra o país e alertou que só é seguro atravessá-lo pelas rotas autorizadas por suas Forças Armadas.

Os Estados Unidos, por sua vez, afirmam que não há bloqueio do Estreito de Ormuz, pois controlam militarmente essa passagem, com uma presença que se limita à parte externa do estreito, por onde afirmam escoltar navios para garantir a continuidade da exportação de petróleo do Oriente Médio.

*via Estadão Conteúdo