Oposição assume o comando do Parlamento, enquanto adversário do atual mandatário negocia apoio para formar um novo governo

Realizadas em 27 de outubro, as eleições parlamentares terminaram sem que nenhuma das principais alianças alcançasse a maioria absoluta.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reconheceu nesta terça-feira (17) a derrota de sua aliança nas eleições parlamentares de outubro. A declaração foi feita após a oposição conquistar a presidência do Knesset, o Parlamento israelense, com a eleição de Matan Kahana, aliado de Gadi Eisenkot, principal adversário político do atual premiê.

“Os resultados destas eleições não são os que eu queria, nem os que outros queriam, mas são os que o povo quer”, afirmou Netanyahu a jornalistas. Kahana foi eleito para o comando do Legislativo com 66 votos, contra 52 do candidato apoiado pelo Likud, partido do primeiro-ministro.

A presidência do Parlamento dará à oposição maior influência sobre a agenda legislativa. Entre as medidas defendidas pelos adversários de Netanyahu estão a revogação de leis que restringiram os poderes do Judiciário e a imposição de limites ao mandato do chefe de governo.

O grupo também pretende estabelecer uma comissão independente para investigar as falhas de segurança que antecederam os ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023. Netanyahu se opõe à criação da comissão.

Disputa pela maioria

Realizadas em 27 de outubro, as eleições parlamentares terminaram sem que nenhuma das principais alianças alcançasse a maioria absoluta. Embora o Likud tenha conquistado a maior bancada individual, com 27 deputados, o bloco governista, integrado por partidos de extrema direita e ultraortodoxos, obteve apenas 53 das 120 cadeiras do Knesset.

O presidente israelense, Isaac Herzog, encarregou Eisenkot, ex-chefe das Forças Armadas e líder do partido Yashar, de conduzir as negociações para a formação do próximo governo. Com 48 parlamentares em sua aliança, o opositor depende do apoio de partidos que representam a minoria árabe do país, responsáveis por outras 19 cadeiras. A aproximação, entretanto, enfrenta resistência entre integrantes do próprio bloco.

Futuro do governo

Netanyahu permanece interinamente no cargo e tem defendido a formação de um governo de união nacional com Eisenkot. Os dois políticos, contudo, divergem sobre quem deveria assumir a liderança do Executivo.

Caso Eisenkot não consiga reunir os 61 parlamentares necessários para constituir uma maioria, Netanyahu poderá receber uma nova oportunidade de formar uma coalizão. Se as negociações fracassarem, Israel poderá ter de convocar novas eleições.