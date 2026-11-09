Novo presidente do Paraguai pede a renúncia de todos os seus ministros

Pedro Alliana assumiu o cargo na sexta-feira, após a destituição em um julgamento político e a detenção de Santiago Peña

O mandatário informou que "o funcionamento de todas as instituições continuará com absoluta normalidade".

O novo presidente do Paraguai, Pedro Alliana, pediu, nesta segunda-feira (9), a todos os seus ministros e altos funcionários que coloquem seus cargos à disposição, em uma reorganização do governo após a destituição de Santiago Peña por um escândalo bancário, informou o mandatário no X.

Alliana assumiu o cargo na sexta-feira, após a destituição em um julgamento político e a detenção de Peña pelo colapso do Ueno Bank, que deixou quase três milhões de poupadores sem acesso aos seus depósitos.

“Determinei ao ministro-secretário-geral e chefe do Gabinete Civil, Rolando de Barros, que solicite aos ministros, secretários e máximas autoridades do Estado que ocupam cargos de confiança que coloquem seus cargos à disposição”, anunciou Alliana em um comunicado.

O mandatário informou que “o funcionamento de todas as instituições continuará com absoluta normalidade”.

O novo presidente já havia iniciado uma renovação de seu gabinete. Nesta segunda-feira, empossou Ariel Martínez como ministro do Interior, Juan Carlos Baruja em Obras Públicas e Rolando de Barros como chefe de Gabinete.

Também nomeou novos titulares para as áreas de Meio Ambiente e Tecnologia, além do comando da empresa estatal de eletricidade ANDE.

O mandatário indicou, ainda, o economista Jorge Schreiner para presidir o Banco Central (BCP), cuja nomeação requer a aprovação do Senado.

O governo busca acelerar a devolução das economias e adotou medidas de alívio tributário para os afetados.