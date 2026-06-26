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Número de mortes por afogamento na França durante onda de calor sobe para 55

Segundo o governo, 65% dos afogamentos aconteceram em locais de nado não vigiados ou não autorizados

AFP

Pessoas se refrescam durante onda de calor na França
Pessoas se refrescam durante onda de calor na França Julie SEBADELHA / AFP

O balanço de pessoas mortas por afogamento na França durante a atual onda de calor subiu para 55, informou nesta sexta-feira (26) o governo, que teme um número ainda pior.

Após vários dias de temperaturas próximas ou superiores a 40ºC em algumas regiões, muitas pessoas morreram afogadas, a maioria jovens que nadavam em áreas não autorizadas de rios ou lagos para escapar do calor.

Na noite de quinta-feira, “estávamos com 55 (afogados), mas tememos que a situação não evolua de forma favorável”, disse a ministra dos Esportes, Marina Ferrari, ao canal Franceinfo.

Segundo a ministra, “65% dos afogamentos aconteceram em locais de nado não vigiados ou não autorizados”.

A atual onda de calor na Europa tem sido especialmente intensa na França, que viveu as duas noites mais quentes já registradas e apresentou um aumento nos casos de parada cardíaca.

O comandante da polícia de Paris, Patrice Faure, advertiu que os hospitais da capital francesa e de sua região metropolitana estão próximos da “saturação” e, por isso, proibiu o consumo de álcool nas vias públicas a partir do meio-dia de sexta-feira.

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