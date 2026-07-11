Número de mortos após terremoto na Venezuela sobe para mais de 4300

Número de vítimas sobe conforme escavações em busca de sobreviventes continuam em Caracas e La Guaira

O número de mortes provocadas pelo duplo terremoto que atingiu a Venezuela em 24 de junho superou 4.300, informou neste sábado (11) o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

“O número de venezuelanos e venezuelanas que faleceram por ação direta dos terríveis terremotos de 24 de junho é de 4.333”, disse Rodríguez em uma entrevista coletiva. O balanço anterior era de 4.118 mortos e 16.740 feridos.

Quase 59 mil edifícios podem ter sido danificados ou destruídos no país, segundo uma avaliação preliminar de dados de satélite publicada pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos.

Os dois potentes tremores provocaram o desabamento de prédios em Caracas e devastaram o estado vizinho de La Guaira, onde moradores ainda tentam recuperar os corpos de seus entes queridos, soterrados sob os escombros.