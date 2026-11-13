O que é ground stop? Entenda a ordem que suspendeu decolagens nos EUA
Ground stop é uma ordem do controle de tráfego aéreo para manter em solo as aeronaves abrangidas pela medida. Nos Estados Unidos, a restrição pode valer para voos com destino a um aeroporto específico ou que cruzariam determinado setor do espaço aéreo. Nesta sexta-feira (13), a Administração Federal de Aviação (FAA) aplicou a medida às partidas de todos os aeroportos do país.
Quando a medida é usada?
O procedimento é uma das medidas mais restritivas previstas pela FAA para gerenciar o fluxo de aeronaves. Pode ser usado quando a capacidade de um aeroporto cai de forma acentuada ou para evitar que aviões passem muito tempo no ar à espera de pouso. A agência prevê que medidas menos restritivas sejam avaliadas antes de uma suspensão nacional. Consulte o procedimento da FAA.
O que acontece com quem já decolou?
O efeito imediato do ground stop recai sobre as aeronaves que ainda estão em solo. Na ordem desta sexta, os aviões que já estavam no ar podiam pousar. A FAA avisou que os voos internacionais com destino aos Estados Unidos seriam analisados caso a caso.
A agência atribuiu a suspensão a razões de segurança. O secretário de Transportes, Sean Duffy, informou que técnicos investigavam uma falha de comunicação nos centros responsáveis por orientar os aviões durante a rota. Leia a notícia sobre a suspensão nacional.
Assuntos
continue lendo
- EUA têm mais de 10 mil voos atrasados após paralisação Jovem Pan · há 2 horas
- Secretário de Segurança Interna diz que não há indício de ameaça na suspensão de voos nos EUA Jovem Pan · há 2 horas
- Falha no controle aéreo dos EUA: o que fazem os centros atingidos? Jovem Pan · há 2 horas
- Pane de 2023 nos EUA: o que aconteceu na última suspensão de decolagens Jovem Pan · há 2 horas