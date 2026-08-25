Omã e Irã negociam ‘plano em etapas’ para reabrir o Estreito de Ormuz

As autoridades de Omã e do Irã chegaram a um acordo nesta terça-feira (25) para estabelecer um “plano em fases” para a gestão do tráfego no Estreito de Ormuz, embora as negociações para a retomada do tráfego marítimo por essa passagem fundamental para o comércio mundial ainda não tenham produzido resultados.

O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al Busaidi, discutiu com seu homólogo iraniano, Abbas Araqchi, “um plano em fases” para a retomada “segura” da navegação no Estreito de Ormuz, durante uma visita a Teerã, conforme informaram ambos os países em um comunicado conjunto.

Os representantes diplomáticos, que classificaram suas conversas como “construtivas”, indicaram que esse marco visa “proporcionar uma base prática e viável para avançar” nas negociações que, até o momento, não deram frutos.

“O quadro proposto inclui a criação de um corredor marítimo conjunto temporário por meio do Estreito de Ormuz e um acordo para dar início a um projeto conjunto de remoção de minas no estreito”, destacaram.

Araqchi e Al Busaidi enfatizaram a necessidade de que a futura gestão do referido estreito garanta “sua soberania e seus direitos soberanos” sobre Ormuz e garantiram que as “negociações técnicas continuarão com o objetivo de chegar a um acordo sobre um corredor marítimo permanente e a futura administração do estreito”.

As conversas, que continuarão, também se concentrarão no estabelecimento de um mecanismo para a troca de informações sobre “a gestão do tráfego e a prestação de serviços marítimos e de segurança”; para isso, ambos defenderam a realização de conversas “conjuntas” com os demais países do Golfo Pérsico.