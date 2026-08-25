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Omã e Irã negociam ‘plano em etapas’ para reabrir o Estreito de Ormuz

Os representantes diplomáticos de ambas nações cassificaram suas conversas como 'construtivas'

Estadão Conteúdo

Irã permite passagem de petroleiros iraquianos no Estreito de Ormuz
Marco visa "proporcionar uma base prática e viável para avançar" ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

As autoridades de Omã e do Irã chegaram a um acordo nesta terça-feira (25) para estabelecer um “plano em fases” para a gestão do tráfego no Estreito de Ormuz, embora as negociações para a retomada do tráfego marítimo por essa passagem fundamental para o comércio mundial ainda não tenham produzido resultados.

O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al Busaidi, discutiu com seu homólogo iraniano, Abbas Araqchi, “um plano em fases” para a retomada “segura” da navegação no Estreito de Ormuz, durante uma visita a Teerã, conforme informaram ambos os países em um comunicado conjunto.

Os representantes diplomáticos, que classificaram suas conversas como “construtivas”, indicaram que esse marco visa “proporcionar uma base prática e viável para avançar” nas negociações que, até o momento, não deram frutos.

“O quadro proposto inclui a criação de um corredor marítimo conjunto temporário por meio do Estreito de Ormuz e um acordo para dar início a um projeto conjunto de remoção de minas no estreito”, destacaram.

Araqchi e Al Busaidi enfatizaram a necessidade de que a futura gestão do referido estreito garanta “sua soberania e seus direitos soberanos” sobre Ormuz e garantiram que as “negociações técnicas continuarão com o objetivo de chegar a um acordo sobre um corredor marítimo permanente e a futura administração do estreito”.

As conversas, que continuarão, também se concentrarão no estabelecimento de um mecanismo para a troca de informações sobre “a gestão do tráfego e a prestação de serviços marítimos e de segurança”; para isso, ambos defenderam a realização de conversas “conjuntas” com os demais países do Golfo Pérsico.

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