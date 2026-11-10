Onda de greve geral na Europa chega à Espanha, que terá 1ª paralisação em 12 anos

A paralisação, que começa às meia-noite desta quarta-feira (11) e vai até à meia-noite de quinta-feira (12); manifestantes reivindicam melhores salários, medidas para conter o alto custo de vida e a busca por soluções para a crise de acesso à moradia

Os atos em Madrid tem como objetivo a reivindicação de melhores salários, medidas para conter o alto custo de vida e a busca por soluções para a crise de acesso à moradia. Além da paralisação, também estão previstas manifestações em cidades espanholas, como Madrid e Barcelona, entretanto, foram convocadas mas de 100 manifestações em 85 cidades. Os protestos tem o apoio das maiores centrais sindicais da Espanha – CCOO, UGT, CGT y CNT.



Essa é a primeira greve geral na Espanha desde 2012, quando houve protestos contra a reforma trabalhista.



A paralisação, que começa às meia-noite desta quarta-feira (11) e vai até à meia-noite de quinta-feira (12), acontece a menos de 20 dias antes das eleições na Espanha, em que o Partido Populat (PP), um partido de centro-direita, aparece à frente. As eleições estão marcadas para o dia 29 de novembro.

Apesar da greve geral de 24 horas estar marcada para esta quarta, os serviços de trem na Espanha já registraram redução nas operaçãos na terça-feira (10), ato que deve continuar sendo visto ainda nesta quinta-feira (12), já que os maquinistas de trem exigem melhorias abrangentes na segurança ferroviária após dois graves acidentes envolvendo trens de alta velocidade.

O movimento na Espanha não surgiu do nada. Em setembro, manifestantes espanhóis acamparam na Puerta Del Sol, em Madrid, após uma senhora de 87 anos ser despejada do apartamento em que viveu por sete décadas. A empresa proprietária do imóvel em que Maricarmen Abascal morava tentou aumentar consideravelmente o aluguel, fazendo com que a idosa fosse desalojadas e precisasse deixar o local de maca. Mesmo após a reversão da decisão e a possibilidade de Maricarmen voltar ao apartamento, ela não teve a chance porque ficou hospitalizada por duas semanas e faleceu.

Onda de protestos

A Espanha não é a primeira a fazer uma greve geral. Outras regiões da Europa também realizaram greve geral nos últimos dias. No dia 5 de novembro, a França parou. Os manifestantes tomaram às ruas cobrando mais investimentos nos serviços públicos e medidas contra o alto custo de vida. Cerca de 575 mil pessoas participaram dos protestos, segundo as autoridades. O CGT, um dos sindicatos organizadores, anunciou, por sua vez, cerca de 1,6 milhão de manifestantes.

A diminuição do poder de compra, simbolizada pelo aumento dos preços dos combustíveis, está no centro do crescente mal-estar social. O governo dispõe de uma margem de manobra limitada, sobretudo quando busca sanear as contas públicas com um forte ajuste fiscal em 2027.

Vista de cima da multidão diante de uma forte presença policial durante a manifestação no Pitié-Salpêtrière, em 22 de outubro de 2026, em Paris, França │LOUIS DE DUCLA / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Os protestos que tem sido registrados na Europa nas últimas semanas, compartilham reivindicações relacionadas ao aumento do custo de vida, à precariedade dos serviços públicos e à insatisfação com os governo. Na itália, no dia 30 de outubro, centenas de milhares de estudantes e trabalhadores saíram às ruas para reivindicar mais verbas para as escolas e medidas contra o aumento vertiginoso do custo de vida.

Uma greve geral convocada pelo sindicato USB contou com a adesão de milhares de trabalhadores que participaram das manifestações de hoje, entre eles caminhoneiros, taxistas e agricultores, que se mobilizaram nas últimas semanas para denunciar o aumento excessivo dos preços dos combustíveis e se opor ao aumento dos gastos com defesa..

Na Alemanha, mobilizações foram convocadas em 34 cidades no final de outubro. Os protestos foram organizados pelo grupo Gen Z regelt, expressão alemã que significa “A Geração Z assume o comando”. Eles reivindicam maiores investimentos em educação, medidas para reduzir o custo de vida e oposição ao serviço militar obirgatório.