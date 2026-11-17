Eleição permite ao bloco opositor controlar a pauta de votação e as sessões, além de autorizar a tramitação de propostas legislativas

O deputado Matan Kahana, do partido Yashar!, de oposição ao atual governo de Israel, foi eleito na noite desta terça-feira como novo presidente do Knesset, o Parlamento do país, um resultado que tira do comando da Casa o Likud, legenda do primeiro-ministro interino, Benjamin Netanyahu.

Kahana, que substitui Amir Ohana, do Likud, recebeu 66 votos em decorrência de uma proposta promovida pelo bloco opositor liderado por Gadi Eisenkot, que no último dia 8 recebeu a incumbência do presidente israelense, Isaac Herzog, de conseguir apoio de uma maioria parlamentar que viabilize a formação de um novo governo do país após as eleições legislativas de 27 de outubro.

Kahana superou na votação no Knesset o deputado Ofir Katz, apoiado por Netanyahu e que obteve 52 votos. O aliado de Eisenkot recebeu o apoio dos quatro partidos sionistas da oposição e o das legendas de maioria palestina – Raam e Lista Conjunta.

A eleição permite ao bloco opositor controlar a pauta de votação e as sessões, além de autorizar a tramitação de propostas legislativas.

A sessão da votação durou mais de seis horas e foi alvo de constantes críticas por parte do partido de Netanyahu e sua base de apoio.

O premiê em exercício, cujos gestos durante a sessão evidenciavam clara frustração, deixou o plenário durante a votação para atender a uma ligação telefônica.

Pouco antes, em declarações a jornalistas nos corredores do Knesset, ele insistiu em seu apelo para a formação de um governo sionista “de união nacional” sustentado por legendas judaicas ultraortodoxas e sem o apoio de partidos árabes – justamente a chave que a atual oposição tem para derrubar Netanyahu.

“As ameaças atuais não são menores do que as que existiam na época de David Ben-Gurion e Menachem Begin, quando ambos defenderam a união para enfrentar os riscos à segurança nacional (…) Isso não é uma manobra de propaganda, é a realidade”, afirmou Netanyahu.

Já em seu primeiro discurso após tomar posse do cargo, Kahana dirigiu-se a Eisenkot e o elogiou como “um homem de integridade inquebrantável”.

“Sei que não poupará esforços para formar um governo que nos una e nos mantenha a salvo”, declarou o novo presidente do Knesset.

Ele também não hesitou em lançar uma farpa contra o governo liderado por Netanyahu.

“Os olhos dos cidadãos de Israel estão voltados para nós. No entanto, nos últimos anos, fizemos com que baixassem o olhar em mais de uma ocasião, envergonhados”, concluiu.

Ao término da votação, Yair Golan, líder do partido opositor de esquerda Os Democratas, se pronunciou no X (ex-Twitter).

“Substituímos o presidente do Knesset. Agora substituiremos o governo. Começamos a reparar”, escreveu.

Kahana, coronel da reserva e ex-piloto de caça F-16 da Força Aérea israelense, foi ministro dos Serviços Religiosos durante o governo de coalizão de Naftali Bennett e Yair Lapid.

Poucas horas antes da votação, o Likud havia apresentado Katz como candidato alternativo e acusado Eisenkot de promover uma “votação unilateral”.

Diversos representantes dos partidos de direita e ultradireita, entre eles os ministros em exercício Amichai Chikli, do Likud e responsável pela pasta do Antissemitismo; Itamar Ben-Gvir, do Otzma Yehudit e titular da Segurança Nacional, e Orit Strock, do Sionismo Religioso e ministra dos Assentamentos, subiram à tribuna para agradecer a Ohana por seu trabalho à frente da Casa e atacar as legendas árabes e seus dirigentes, acusando-os de apoiarem o terrorismo.

A votação ocorreu em meio à tensão política provocada pelas denúncias de supostas manobras do entorno de Netanyahu para desacreditar o voto da população israelense de origem árabe nas eleições de 27 de outubro.

Segundo uma informação veiculada no domingo pela emissora israelense Canal 12, o gabinete do primeiro-ministro em exercício teria repassado à polícia informações que levaram à prisão de membros do partido árabe Raam por suposta fraude eleitoral, embora posteriormente eles tenham sido liberados por falta de provas.

Os dirigentes do Raam e do Lista Conjunta exigiram nesta terça-feira uma comissão estatal de investigação, e o Yashar! solicitou ao Ministério Público que investigue criminalmente o caso.